Torna la rassegna culturale lughese del Caffè Letterario con lo scrittore e documentarista Giovanni Rinaldi che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “C’ero anche io su quel treno”. L’appuntamento è in programma alle ore 21 di sabato 23 aprile presso la Sala Codazzi della Biblioteca Trisi di Lugo. La serata ad ingresso libero sarà introdotta da Maria Chiara Sbiroli.

Giovanni Rinaldi (Cerignola, 1954) è ricercatore di storie orali, fotografo e documentarista antropologico. Ha fondato e diretto il Progetto Casa Di Vittorio. È autore di “La memoria che resta. Vita quotidiana, mito e storia dei braccianti nel Tavoliere di Puglia“(con Paola Sobrero, 1981, n.e. Aramirè 2004) e di “I treni della felicità. Storie di bambini in viaggio tra due Italie” (Ediesse 2009).

Dopo la Seconda guerra mondiale molte famiglie del Centro Nord accolsero i bambini del Sud per salvarli dalla povertà dilagante. Giovanni Rinaldi raccoglie queste storie da oltre vent’anni e le racconta in “C’ero anche io su quel treno”. L’autore, partendo dalla sua terra, il Tavoliere delle Puglie, ha viaggiato in ogni regione d’Italia parlando con tanti ex bambini dei «treni della felicità». Franco che non aveva mai dormito in un letto pulito. Severino che non era mai andato in vacanza al mare. Dante che non sapeva cosa fosse una brioche. Rosanna che non voleva più togliere l’abito verde ricevuto in regalo, il primo con cui si sentiva bella. Con le loro voci e un’accurata ricostruzione storica disegna un mosaico di testimonianze di prima mano, divertenti e commoventi: il ritratto di un’Italia popolare eppure profondamente nobile.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it