La Polizia di Stato ha arrestato un giovane per i reati di tentato furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di munizionamento per armi da sparo.

Nel primo pomeriggio di sabato 8 marzo scorso, su indicazione della Centrale Operativa della Questura di Ravenna, una Volante del Commissariato P.S. di Lugo è intervenuta nei pressi di via Porta San Carlo.

Nell’occorso i poliziotti hanno bloccato un giovane, persona nota alle forze dell’ordine, che poco prima, dopo essersi introdotto all’interno del giardino di un’abitazione, si sarebbe appropriato di un pacco, che era stato deposto per la spedizione in attesa del ritiro da parte del corriere. Il proprietario della merce, dopo aver assistito al furto dalla finestra di casa, è salito a bordo della propria auto ponendosi alla ricerca del presunto ladro, avvisando subito le Forze di Polizia; grazie alla precisa segnalazione di un cittadino, la Volante della Polizia lo individuava a breve distanza, in una via limitrofa.

Il giovane, che nel frattempo aveva abbandonato la refurtiva per strada, veniva trovato in possesso anche di un coltello multiuso e un proiettile per arma da sparo.

Per quanto esposto il presunto autore dei reati veniva arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, il Questore di Ravenna dr. Lucio Pennella ha emesso nei confronti dell’indagato, valutandone la pericolosità sociale, il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Lugo per tre anni.