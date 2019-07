Il centro storico di Lugo è pronto ad animarsi in quattro mercoledì di luglio con la stagione 2019 dei Mercoledì sotto le stelle. Il 3, il 10, il 17 e il 24 luglio le piazze e le strade del centro a partire dalle 20.30 accoglieranno lughesi e non con appuntamenti per tutti i gusti che coinvolgono tutta la città e le associazioni del territorio.

L’iniziativa è stata presentata martedì 2 luglio in conferenza stampa nella Sala Baracca della Rocca di Lugo alla presenza del vice sindaco e assessore alla Promozione urbana del Comune di Lugo Pasquale Montalti e del presidente del Consorzio AnimaLugo Simone Baioni.

“Anche quest’anno i Mercoledì sotto le stelle propongono tantissimi eventi che coinvolgono il ricco tessuto associativo, economico e commerciale di Lugo – ha dichiarato Pasquale Montalti -. Nei quattro mercoledì in programma il centro si animerà con spettacoli, sport, musica e tanto altro, coinvolgendo come sempre un gran numero di persone non solo lughesi. Questi appuntamenti sono infatti sempre frequentati anche da cittadini dei territori vicini”.

“Come sempre – ha spiegato Simone Baioni – il consorzio AnimaLugo è al fianco dei commercianti del centro e anche in questa edizione dei Mercoledì sotto le stelle abbiamo voluto collaborare con l’Amministrazione comunale proprio perché i Mercoledì sono una grande occasione di animazione del centro, un aiuto concreto ai commercianti e un’occasione di divertimento e socialità. Dalla prossima edizione lavoreremo a nuovi format per migliorare ancora l’attrattività del nostro centro storico a favore delle sue potenzialità aggregative, commerciali e culturali. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che con il loro impegno hanno collaborato per la realizzazione di queste serate: le associazioni sportive e di volontariato, le associazioni economiche Cna, Ascom, Confesercenti e Confartigianato, i comitati di via, Gef, Drei snc, Vab, Uisp, Expo Fiere e Wap Agency”.

Ecco come saranno suddivisi gli spazi del centro: davanti al monumento di Baracca si alterneranno spettacoli, concerti ed esibizioni di danza e nel primo appuntamento del 3 luglio è prevista l’esibizione del Centro Studi Danza. Via Baracca sarà dedicata al mercatino dei bambini. Inoltre, il 3 luglio la via ospiterà il concerto della Scuola di musica Malerbi. Il museo Baracca sarà aperto dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito e sarà possibile visitare la mostra “I nostri avi al Museo Baracca”, in cui è esposta una copia fotostatica del libro delle firme del funerale di Francesco Baracca. Sotto al Pavaglione si incontrano musica e shopping con negozi aperti e arte. Nei mercoledì della rassegna le logge ospiteranno infatti la mostra fotografica a cura del Circolino fotografico e l’esposizione di Max Tatoo. Inoltre, l’Angolo dei desideri – Casa del caffè proporrà una degustazione.

In piazza Mazzini spazio agli spettacoli pensati per tutti i gusti e le età; il 3 luglio l’appuntamento è con l’esibizione della Ginnastica Artistica Lugo. In largo Calderoni sarà presente la scuola di ballo “Salsa con Pepe”, mentre piazza Cavour sarà dedicata alla musica con, mercoledì 3 luglio, l’esibizione di tango argentino a cura di Atman asd. Via Codazzi sarà animata da tante bancarelle e da Mani in Pasta con tavoli all’aperto. Non mancherà lo sport, concentrato in piazza Trisi, con esibizioni e dimostrazioni da parte delle associazioni sportive locali. In largo della Repubblica saranno presenti le associazioni del volontariato locale, gli scacchi con il Circolo scacchistico lughese e l’area food. Presenti anche il Sax Pub, che propone tavoli all’aperto, e Pasticceria Bar Tazza D’Oro, che dalle 22.30 sfornerà bomboloni caldi. Corso Garibaldi sarà animata da bancarelle per tutti i gusti. Inoltre, Gallamini Fiori ospiterà Il Boario cafè & Bistrot con assaggi di vini e padine.

Per rendere possibile lo svolgimento dell’evento saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità. Il 3, 10, 17 e 24 luglio dalle 18.30 alle 2 del giorno successivo divieto di sosta con rimozione coatta in largo Relencini, piazza Baracca (da corso Matteotti a largo Relencini e tratto verso via Manfredi), largo Calderoni, via Baracca (entrambi i lati), corso Garibaldi (entrambi i lati, dalle vie Sassoli/Biancoli a piazza Trisi), via Codazzi, piazza Trisi, piazza Cavour (entrambi i lati). Dalle 19 alle 2 del giorno successivo divieto di circolazione in largo Relencini, corso Matteotti (da via Pisacane a piazza Baracca), piazza Baracca, via Baracca, corso Garibaldi (dalle vie Sassoli/Biancoli a piazza Trisi), via Codazzi, piazza Trisi e piazza Cavour. Negli stessi orari, in via fratelli Cortesi divieto di circolazione eccetto residenti; in via Compagnoni divieto di accesso nel tratto tra via Emaldi e corso Garibaldi (eccetto residenti, in uscita, immettersi in via Emaldi); in largo Balilla Pratella istituzione del senso unico di marcia da via Amendola a piazza Trisi con obbligo di svolta a destra in piazza Trisi con proseguimento in via Emaldi.

Per ulteriori informazioni, consultare i siti www.comune.lugo.ra.it, www.vivilugo.it, e www.animalugo.it. I Mercoledì sotto le stelle sono organizzati dal Comune di Lugo in collaborazione con i commercianti e gli artigiani del Consorzio AnimaLugo e le associazioni economiche Cna, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio-Ascom.