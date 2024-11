Il Comando Compagnia Carabinieri di Lugo, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, presso lo storico negozio di abbigliamento lughese “Liverani Abbigliamento Lugo”, con la gentile collaborazione e disponibilità dei suoi titolari, allestirà una delle vetrine che affacciano su via Mentana ove saranno esposte, dal 31 ottobre al 05 novembre, due uniformi di particolare significato storico ed istituzionale.

La prima uniforme, in panno blu scuro, ancora attuale, è quella utilizzata dal 1949 dagli Appuntati dei Corazzieri: la bustina con visiera è corredata dal fregio dei Corazzieri ricamato con filo argentato mentre la giacca, profilata di rosso, con 9 bottoni lisci ed ornata dagli alamari con stellette argentate munite della sigla della Repubblica Italiana e ricamati con filo d’argento; completa l’uniforme un paio di pantaloni tipo cavallerizzo e un paio di stivali neri con speroni. La responsabilità primaria del Reggimento Corazzieri è la guardia d’onore e la sicurezza ravvicinata del Presidente della Repubblica nonché la sicurezza delle residenze presidenziali.

La seconda uniforme è quella Operativa indossata da Maresciallo dei Carabinieri nel corso dell’operazione “Antica Babilonia” in Iraq e più precisamente nel momento in cui venne perpetrato, il 12 novembre 2003, l’attacco terroristico alla base di Nassirya ove persero la vita, tra gli altri, 12 Carabinieri. Il basco è nero con sciarpa celeste, l’uniforme è in tessuto color turchino con profilature rosse corredata da guanti con rinforzi protettivi e stivaletti anfibi neri operativi. Questa uniforme, integrata con i previsti adattamenti per le diverse missioni, è adottata anche dai Reparti dei Carabinieri impiegati nelle operazioni di supporto alla Pace.

Le divise fanno parte della collezione curata per circa mezzo secolo dal collezionista ravennate Comm. Guido Francesconi e sono esposte, unitamente ad altro materiale, in modo permanente presso i locali del Comando Provinciale CC di Ravenna.

Tale allestimento è finalizzato a celebrare il 4 novembre ovvero la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. La legge 1 marzo 2024, n. 27 ha sancito l’istituzione di tale giornata quale festa nazionale, riconoscendo la fiducia e il rispetto che i cittadini e le istituzioni attribuiscono alle proprie Forze Armate.