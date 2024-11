La Scuola di Musica Malerbi organizza negli ultimi due sabati di novembre la rassegna Musica Ragazzi che si terrà a Lugo presso il teatrino di Villa Malerbi in via Emaldi 51.

Si tratta di due appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie in cui, accanto ai docenti della scuola di musica, si esibiranno anche i giovani allievi della scuola.

L’obiettivo della rassegna è quello di offrire agli allievi della scuola di musica le prime opportunità di esibirsi in pubblico e di collaborare con dei professionisti. Con questa rassegna la scuola di musica vuole inoltre valorizzare e far conoscere da vicino gli strumenti musicali meno frequentati; dopo il concerto infatti tutti gli interessati potranno provare gli strumenti musicali sotto la guida dei docenti e ricevere un buono omaggio per un mese gratuito di prova.

Sabato 23 novembre alle 17.30 sarà il sassofono il grande protagonista e, per l’occasione, la docente Caroline Leigh Halleck si esibirà accompagnata dal pianista Luigi Moscatello in brani celebri sia classici che moderni.

Sabato 30 novembre, sempre alle 17.30, sarà di scena il clarinetto con l’esibizione della docente Anna Brunelli che, accompagnata al pianoforte dalla professoressa Mary Veloce, si esibirà in un programma molto accattivante con brani tratti dall’opera lirica e dal blues.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero senza prenotazione e sono resi possibili grazie al contributo della Regione Emilia Romagna.