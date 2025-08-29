Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato volti al contrasto dell’immigrazione irregolare. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo hanno dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino albanese di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali e risultato irregolare sul territorio nazionale.
L’uomo era stato identificato nel corso di un servizio di controllo straordinario disposto dal Questore di Ravenna, con particolare attenzione alla zona del lughese.
Dopo la convalida del provvedimento da parte del Giudice di Pace, nella stessa serata i poliziotti hanno accompagnato lo straniero all’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, dove è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana.
L’operazione rientra nella costante attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina messa in campo dalla Questura di Ravenna.