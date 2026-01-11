Nella giornata di lunedì 12 gennaio partiranno, dalvo imprevisti, su via Circondario sud a Lugo, i lavori per la realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti, precisamente all’altezza dei civici 63 e 84 e dei civici 43 e 58

Il primo sposterà le strisce pedonali poco più avanti (in direzione della Felisio) rispetto a dove si trovano attualmente, posizionandole dopo l’intersezione con via Lazzari, anziché prima. Il secondo attraversamento si situerà a qualche metro dall’incrocio a T con via Paride Baccarini, poco più avanti, sempre di direzione della Felisio, rispetto a dove si trova oggi. La sicurezza degli attraversamenti sarà migliorata con la creazione di spartitraffico sormontabili, nuova segnaletica e illuminazione.

I lavori dureranno complessivamente circa due settimane, condizioni meteo permettendo, e riguarderanno prima un attraversamento e poi l’altro. Durante l’allestimento dei cantieri sarà istituito il senso unico alternato sulla via Circondario sud.

«Interveniamo a tutela dei pedoni lungo la via Circondario Sud – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. La nuova disposizione degli attraversamenti, che nasceranno a protezione dell’utenza fragile e saranno meglio visibili per gli automobilisti, è studiata per aumentare la sicurezza complessiva di tutta la via, anche in considerazione della vicinanza delle scuole e dell’elevato numero di bambini e ragazzi che attraversano il circondario.