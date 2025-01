Per il terzo anno consecutivo Lugo ospita una grande manifestazione di scherma: nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio, le pedane allestite per l’occasione al Palazzetto dello Sport di via Sabin accoglieranno schermitrici e schermidori, provenienti da tutta l’Emilia-Romagna, pronti a contendersi i titoli in palio.

La manifestazione è stata presentata oggi al Salone Estense della Rocca di Lugo alla quale hanno preso parte Raffaele Clò, presidente della Società Schermistica Lughese, il maestro di scherma Guido Marzari, che è anche consigliere regionale in quota tecnici della Federazione Italiana Scherma, per la quale era presente la vicepresidente regionale Antonella Greggi, e poi il vicesindaco di Lugo con delega allo Sport Luigi Pezzi e per la Bcc ravennate forlivese e imolese Emanuela Bacchilega e Bruno Zama.

Nel corso dell’evento del 25 e 26 gennaio, denominato “III° Trofeo BCC”, si disputerà la seconda prova regionale di spada, maschile e femminile, per la categoria “Assoluti”, vale a dire aperta a tutte le classi di età: la gara lughese si inserisce nella fase di qualificazione che consente l’accesso alle successive prove nazionali.

Accanto alla competizione principale si svolgerà poi un altro torneo, questo destinato agli atleti più giovani: si tratta del campionato regionale di spada a squadre per le categorie under 14, anch’esso sia femminile che maschile.

Nel corso delle due giornate saranno quindi diverse centinaia gli spadisti che affolleranno il Palazzetto: assieme a loro, decine di tecnici e accompagnatori.

Le gare, che sia sabato che domenica inizieranno alle 9.00 del mattino e proseguiranno fino al pomeriggio inoltrato, sono aperte al pubblico: l’ingresso è libero.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lugo, è organizzato – su incarico del Comitato Regionale della Federazione Italiana Scherma – dalla Società Schermistica Lughese, storico sodalizio che porta avanti la scherma a Lugo ininterrottamente dal 1948. Sponsor principale, per il terzo anno consecutivo, è la BCC – Banca di Credito Coooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese.

“La gara di quest’anno è la terza consecutiva che ospitiamo a Lugo per la Federazione – commenta il presidente della Schermistica Lughese Raffaele Clò – ed è l’evento più grande che abbiamo organizzato. Unirà un buon livello tecnico a una valenza sociale importante, dato che si rivolge anche ad atleti under 14. Il sostegno dell’amministrazione e degli sponsor della Bcc è fondamentale per andare avanti in questo percorso. A proposito di amministrazione, non posso che ribadire l’importanza della nuova palestra, attiva del 2018, che ci ha visto quasi triplicare gli iscritti alla nostra società, oggi un’ottantina”.

“Il fatto che questo evento schermistico di gennaio non sia più una novità ma ormai un punto fermo, che cresce di edizione in edizione, non può che vederci tra i sostenitori – aggiunge il vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi -. Parliamo di una grande manifestazione sportiva che promuove la città, porta tante persone nelle strutture ricettive e permette anche agli atleti di Lugo di sentirsi ‘padroni di casa’, ospitando qui un evento di grande portata”.

“Per il terzo anno a Lugo si terrà una gara di grande livello – sottolinea la vicepresidente regionale della Federazione Antonella Greggi –, perché la Schermistica lughese ha dato prova di grande serietà e capacità organizzativa. Parliamo di una gara particolarmente bella anche per la giovane età degli atleti, che competono per un posto ai campionati nazionali”.

“La nostra banca è da sempre vicina a questo progetto e allo sport in generale – commentano Emanuela Bacchilega e Bruno Zama della Bcc -. Il valore educativo che fornisce lo sport è di grande importanza per chi, come la nostra banca, ha attenzione per il territorio in cui opera. La Bcc sostiene da anni lo sport e la formazione, attraverso borse di studio, e possiamo già dire che saremo al fianco della Schermistica lughese anche in futuro”.

“Mi fa piacere che venga sottolineato l’aspetto educativo della scherma e dello sport in generale – chiosa il maestro Guido Marzari – perché da sempre il nostro fine non è il risultato agonistico ma la crescita armonica dei ragazzi. Crediamo sia una cosa importante per tutta la città e il fatto che molti ragazzi, volontariamente, vengano ad allenarsi nella maggior parte dei pomeriggi della settimana, dimostra il loro coinvolgimento e la loro passione sportiva”