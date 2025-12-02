Uno speciale e lungo fine settimana arricchirà l’offerta natalizia dei mercatini «Lugo dona», in programma al Pavaglione nel periodo natalizio durante quattro weekend. Il secondo dei quali sarà all’insegna dei nostri amici a quattro zampe. «Dona… la magia degli animali» è infatti una nuova iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Lugo in collaborazione con l’assessorato al Benessere animale del Comune, e che nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre vedrà la partecipazione attiva di Enpa Lugo – Infermeria felina, I Randagi della Bassa Romagna, Oasi Lilly e i Vagabondi e il Canile di Bizzuno – Cinoservizio, enti e associazioni che saranno presenti con stand informativi e saranno anche i destinatari del ricavato delle tre giornate.

«La finalità di questo weekend dedicato agli animali è promozionale, educativa, ludica e di concreto sostegno a chi si occupa degli animali e della loro salute – spiegaMauro Marchiani, assessore al Benessere animale del Comune di Lugo -. Per tre giornate le associazioni che lavorano tutto l’anno per i nostri amici a quattro zampe scenderanno in piazza con stand informativi e momenti formativi, ma anche mostre a tema, sfilate canine, laboratori e giochi. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza degli animali nella nostra vita e responsabilizzarli sul tema della loro salute e salvaguardia. Lo faremo con il gioco, il sorriso e la sorpresa, per fare del bene a chi fa a noi del bene, senza chiederci quasi niente in cambio. È molto importante un’iniziativa consolidata come i mercatini “Dona” della Pro Loco “abbraccino” le associazioni animaliste per un evento pienamente sinergico».

Per tutte e tre le giornate di «Dona… la magia degli animali» – quindi da sabato 6 a lunedì 8 dicembre – sotto le logge del Pavaglione ci saranno gli stand informativi delle associazioni animaliste attive sul territorio di Lugo, mentre i banchetti degli artigiani del territorio esporranno prodotti a tema e accessori creativi, pensati per i nostri amici a quattro zampe. Nella stessa direzione, l’offerta gastronomica le tre giornate proporrà alternative vegetariane e pet-friendly ai normali menù.

Nelle giornate del 7 e 8 dicembre sarà possibile fare adozioni responsabili al banchetto di Enpa, che fornirà tutte le informazioni del caso, oltre a promuovere la campagna di sterilizzazione e organizzare una mostra mercato nel negozio ex Calza (piazza Mazzini 18) dal 6 all’8 dicembre, dove saranno esposte opere che i ragazzi del «Cuor di Picchio» di Lugo hanno dedicato agli animali.

Centrale sarà poi la mostra fotografica «Zampe e cuori, storie di gatti salvati», che sarà allestita sotto le logge del Pavaglione ed esporrà le fotografie dei volontari dell’Enpa, per sensibilizzare sulle vicende degli animali abbandonati e il lavoro dell’associazione. Nel corso del fine settimana, sulle mura del Pavaglione saranno inoltre proiettati filmati, immagini e messaggi dedicati agli animali.

Gli eventi della giornata di sabato 6 partiranno in mattinata, con l’inaugurazione dell’intera manifestazione in programma alle 11 al Pavaglione, ma anche con la caccia al tesoro «Animali e natura» a cura della Pro Loco con la collaborazione di Chiara e Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, che si terrà tra le bancarelle del centro. Non occorre alcuna iscrizione; sarà sufficiente rivolgersi al «folletto» nella casettina delle lettere sotto l’albero di Natale nel Pavaglione, a partire dalle 10. I partecipanti dovranno rispondere a dei quiz e rintracciare delle foto di animali del nostro territorio. La tappa finale sarà nello spazio della Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi, nella sala dei Gendarmi di fronte alla sala Baracca in rocca, dove dal primo pomeriggio i ragazzi potranno ottenere informazioni sugli animali rintracciati lungo il percorso.

Alle 14.30 in sala Baracca si terrà il laboratorio «Artisti di Natura», a cura di Ecosistema, che coinvolgerà bambini e adulti nell’elaborazione creativa di figure animali a partire da materiali naturali come bacche, foglie e ramoscelli. La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione, mandando un messaggio al numero 351 5848402 o scrivendo una mail a in sala Baracca si terrà il laboratorio «», a cura di Ecosistema, che coinvolgerà bambini e adulti nell’elaborazione creativa di figure animali a partire da materiali naturali come bacche, foglie e ramoscelli. La partecipazione è gratuita, ma su prenotazione, mandando un messaggio al numero 351 5848402 o scrivendo una mail a natura.lugo@ecosistema.it

Alle 16.30, sempre in sala Baracca, è ci sarà inve e l’incontro sulla disabilità dei gatti a cura de I Randagi della Bassa Romagna, intitolato «Gatti speciali. Chiacchierata sulla disabilità felina».

Domenica 7 dalle 9.30 prenderà il via al Pavaglione la sfilata canina di beneficenza, curata da Antony e Martina, il cui ricavato verrà utilizzato per acquistare cibo destinato agli animali abbandonati del territorio. Contestualmente, il Cinoservizio Odv proporrà una mattinata di «Dog Facility», ossia giochi di mobility e percorsi sensoriali. Nel pomeriggio, alle 15, la sala Baracca ospiterà un laboratorio a cura dell’associazione La Ninna dedicato ai porcospini.

Sempre in sala Baracca, lunedì 8 dalle 9.30 alle 11.30, ci saranno i laboratori creativi per fabbricare candele di cera con l’apicoltore Max Fabbri.

biblioteca Trisi collabora al fine settimana «Dona… la magia degli animali» con alcune iniziative. Nella mattinata di sabato 6, alla Trisi e sono in programma le letture «Tra baffi e fusa. Storie e ancora storie dal mondo dei gatti», a cura di Cristina Busani; alle 10 per i bambini di 2-3 anni e alle 11 per i 4-6 anni. Su prenotazione al numero 0545 299558 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it. Anche lacollabora al fine settimana «Dona… la magia degli animali» con alcune iniziative. Nella mattinata di sabato 6, alla Trisi e sono in programma le letture «Tra baffi e fusa. Storie e ancora storie dal mondo dei gatti», a cura di Cristina Busani; alle 10 per i bambini di 2-3 anni e alle 11 per i 4-6 anni. Su prenotazione al numero 0545 299558 o alla mail

Sempre sabato 6, alla biblioteca Baioni di Voltana alle 10.30 i volontari di Nati per leggere proporranno la lettura «La renna Pasticciona e la pizza fritta di Natale». Inoltre, nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 dicembre la biblioteca Trisi di Lugo e la Baioni di Voltana allestiranno una vetrina bibliografica di proposte di lettura dedicate agli animali: dai romanzi con protagonisti animali ai manuali per prendersene cura, fino alla pet therapy, in modo che i lettori trovino spunti per approfondire il tema del rapporto affettivo che ci lega agli animali.