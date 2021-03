Al Parco Golfera di Lugo sono stati messi a dimora nei giorni scorsi 10 nuovi frassini Angustifolia. Gli alberi vanno a completare un filare di lecci, con i quali si alternano. Si va così a incrementare la presenza di alberi in un parco molto frequentato, con diverse finalità e caratteristiche. Il Parco Golfera è infatti un parco pubblico a disposizione dei cittadini per il tempo libero e come punto di partenza per passeggiate e attività sportiva lungo le sponde del Canale dei Mulini; ha inoltre la funzione di bacino di laminazione ed è un’area di riequilibrio ecologico.

“Abbiamo voluto – spiega l’assessora all’Ambiente Maria Pia Galletti – continuare l’opera di arricchimento del patrimonio verde all’interno del parco per favorirne la biodiversità vegetale e animale, rendere più gradevole e accogliente l’area per i frequentatori e produrre più ossigeno alle porte della città. Una scelta, condivisa anche con il presidente della Consulta Lugo Ovest, Fiorenzo Baldini, che permette così di proseguire nella riduzione dell’anidride carbonica e nel contrasto ai cambiamenti climatici”.