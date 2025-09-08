Domenica mattina i Carabinieri della Stazione di Lugo hanno arrestato un 58enne del posto che, dopo un permesso premio, non aveva fatto rientro alla Casa circondariale di Volterra (PI), dove stava scontando una condanna fino al 2030.

I militari sono intervenuti alle prime luci dell’alba in una frazione alle porte della città, dopo la segnalazione di una persona in stato confusionale in un’abitazione privata. All’interno hanno trovato l’uomo, agitato e in compagnia di alcuni familiari, i quali hanno subito riferito che il parente era un detenuto evaso.

Gli accertamenti hanno confermato la posizione del 58enne, con alle spalle condanne per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Dopo l’intervento del 118, che non ha riscontrato particolari patologie, l’uomo è stato portato in caserma e arrestato per evasione. Successivamente è stato trasferito al carcere di Ravenna.