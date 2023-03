La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino italiano per il reato di furto aggravato.

Nel pomeriggio di qualche giorno fa un’impiegata dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha richiesto l’aiuto della Polizia perché vittima di un furto sul posto di lavoro.

La donna ha riferito agli agenti che nella tarda mattinata aveva sorpreso uno sconosciuto all’interno del suo ufficio, il quale, prima di allontanarsi da quel luogo, avrebbe giustificato la propria presenza affermando di essere in cerca dell’Anagrafe.

Poco più tardi la dipendente ha scoperto la mancanza del proprio portafoglio, che precedentemente aveva riposto all’interno di uno zaino custodito in un armadio dell’ufficio.

L’esame delle registrazioni effettuate dal sistema di videosorveglianza del Comune ha permesso ai poliziotti del Commissariato di individuare l’auto con la quale il presunto ladro si sarebbe allontanato.

All’esito di una puntuale e rapida attività di indagine, gli agenti sono riusciti poco dopo a rintracciare il presunto responsabile mentre si trovava nei pressi della propria abitazione, ancora a bordo dell’auto ripresa dal sistema di videosorveglianza.

L’uomo, un sessantenne cittadino italiano, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna per il reato di furto aggravato.

Il maltolto è stato recuperato e restituito alla vittima.