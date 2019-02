Il centro medico Demetra-Artebios di Lugo promuove quattro incontri dedicati alla salute con i professionisti del centro che si terranno tra febbraio e maggio presso l’Hotel Ala d’Oro.

Incontri Demetra prenderà il via mercoledì 20 febbraio alle 21, con l’appuntamento dal titolo Dagli stili di vita alla chirurgia: tutte le soluzioni dell’Andrologo per la salute riproduttiva e sessuale dell’uomo, relatore l’andrologo Edoardo Pescatori.

«Incontri Demetra vuole essere uno spazio mensilmente dedicato non solo alla comunicazione e all’informazione in campo sanitario – spiega Tiziana Bartolotti, direttore sanitario del centro Demetra-Artebios – ma anche al rapporto esistente fra la scienza medica e la politica, l’economia, l’etica, la sfera sociale, la famiglia e l’individuo. Ogni incontro valorizzerà il dialogo fra i relatori e le persone interessate agli argomenti trattati e sarà orientato, in particolar modo, ad esplorare nuovi orizzonti della medicina e della prevenzione. Ritengo che saranno momenti interessanti di conoscenza e di confronto sia per il pubblico che per i professionisti che interverranno e forniranno spunti e riflessioni utili a tutelare la salute e migliorare la nostra qualità di vita.»

Nell’incontro di mercoledì 20 febbraio Edoardo Pescatori parlerà di sessualità e riproduzione, funzioni fondamentali nell’uomo. È perciò importante sapere come fare per tutelarle nelle diverse fasi della vita: la prevenzione è anche in Andrologia un momento fondamentale. Se insorgono problematiche sessuali o riproduttive l’Andrologia ha a disposizione molte strategie per affrontare ogni specifico problema. L’Andrologo è perciò un prezioso alleato che è utile conoscere.

Il secondo incontro, mercoledì 20 marzo, sarà dedicato al Ruolo del Papilloma virus nell’origine dei tumori femminili e maschili. Fattori di rischio ed importanza della prevenzione, con Silvano Costa, medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia.

L’appuntamento di aprile, mercoledì 17, avrà per titolo Cosa fare in chi ha già avuto una tromboembolia venosa?, relatore il professor Gualtiero Palareti, specializzato in Malattie Cardiovascolari.

Concluderà il ciclo, mercoledì 15 maggio, l’incontro Stress e infertilità, in compagnia del neurologo Paolo Zamorani.

Tutti gli incontri si terranno all’Hotel Ala d’Oro di Lugo, in via Matteotti 56, con inizio alle 21. L’ingresso è gratuito.

Per maggiori informazioni:

http://ambulatoridemetra.it/demetra/gli_incontri_in_ambito_sanitario/