I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Lugo, la scorsa notte, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 23 anni ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.

Sul numero di emergenza 112, verso le ore 01:15 del 25 maggio, alcuni cittadini segnalavano la presenza nella centralissima Via Francesco Baracca di un ragazzo che stava danneggiando alcune auto in sosta e che con un coltello minacciava gli astanti.

In pochissimo tempo una pattuglia della Stazione Carabinieri di Lugo raggiungeva il luogo segnalato ed individuava l’uomo visibilmente agitato, che stava minacciando con un coltello da cucina alcuni cittadini che avevano cercato di farlo desistere dal danneggiamento del tutto ingiustificato di diverse autovetture in sosta. L’uomo, già noto ai Carabinieri per alcune pregresse vicende penali, si è subito consegnato ai militari senza opporre resistenza ed è stato accompagnato presso la Caserma di Lugo per la ricostruzione dei fatti.

Dalle testimonianze acquisite si appurava che l’uomo senza un apparente motivo, utilizzando due grossi coltelli da cucina e un attrezzo per il giardinaggio, aveva poco prima danneggiato due autovetture regolarmente parcheggiate sulla pubblica via ed esposte alla pubblica fede. Per tali fatti, i militari procedevano al suo arresto con l’accusa di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Inizialmente l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi condotto nella mattinata odierna davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna che, appresi i fatti, ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.