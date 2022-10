A partire da lunedì 3 ottobre iniziano le attività del “Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni”. Analogamente ai precedenti anni, l’Istat – Istituto Nazionale di Statistica- effettua il Censimento coinvolgendo ogni anno solo un campione e non più tutte le famiglie; in questo modo, le informazioni sulle principali caratteristiche socio-demografiche del Paese saranno continue, tempestive e costeranno meno per tutti.

La rilevazione è prevista sia dal Programma Statistico Nazionale che dal Regolamento Europeo, pertanto Istat chiede la collaborazione di tutte le famiglie campionate: partecipare al Censimento è un obbligo di legge, dunque chi non risponde alle domande può ricevere una sanzione. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali, pertanto dopo le elaborazioni statistiche non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono.

La rilevazione consiste nella compilazione di un questionario composto da alcune domande inerenti all’alloggio e al nucleo familiare; le risposte dovranno fare riferimento alla propria situazione alla data del 2 ottobre 2022.

Il Censimento riguarderà un campione di famiglie, estratto da Istat, che riceverà via posta una lettera a firma del presidente dell’Istat in cui saranno indicate delle credenziali di accesso e un codice pin. I cittadini potranno compilare il questionario online, in totale autonomia, dal 3 ottobre fino al 12 dicembre.

In caso di mancata compilazione, dal 7 novembre le famiglie saranno contattate dai rilevatori o da personale comunale.

I cittadini che dovessero avere difficoltà nella compilazione del questionario potranno rivolgersi all’ufficio comunale di censimento, posto al piano terra della Rocca di Lugo a fianco dell’ufficio di stato civile.

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.