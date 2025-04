Dal 2 al 12 maggio torna a Lugo il tradizionale Luna park legato alla fiera di San Francesco, con giochi e attrazioni ambulanti radunate in piazza Garibaldi nei giorni della festa.

L’allestimento del Luna park comporterà varie modifiche alla circolazione dei veicoli, nelle giornate interessate.

In particolare, saranno chiuse al traffico piazza Garibaldi e largo del Tricolore (divieto di sosta con rimozione coatta) dalle 14.30 di mercoledì 30 aprile, dopo la chiusura del mercato ambulante settimanale, fino all’intera giornata di martedì 13 maggio, con riapertura ai veicoli alle 5 del mattino di mercoledì 14.

Lo stesso varrà anche per la parte rialzata di piazza Primo Maggio, ma già dalle 14.30 di martedì 29 aprile.

Nelle giornate in cui sarà attivo il Luna park sarà imposto l’obbligo di svolta a sinistra, in largo Relencini, per i veicoli in arrivo da via della Libertà su via Risorgimento. I veicoli in transito sulla via Acquacalda non potranno entrare nell’intersezione di piazza Garibaldi.

Disposizioni speciali interesseranno il fine settimana del 10 e 11 maggio. In particolare, dalle 13 di sabato 10 all’intera giornata di domenica 11, sarà applicato il divieto di sosta con rimozione coatta e di circolazione nel tratto viabile di piazza Garibaldi e in tutta la piazza Primo Maggio. Sarà inoltre imposto il senso unico di circolazione in piazzale Cavour nel tratto compreso tra via Mazzini e piazza Trisi, in direzione di quest’ultima, con obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Mazzini e obbligo di proseguire diritto in via Amendola o di svoltare a sinistra in via Emaldi per i veicoli provenienti da piazza Trisi.

Mercoledì 7 maggio si terrà comunque il mercato ambulante, che però sposterà alcuni espositori in via Foro Boario. In quella giornata, dalle 5 alle 15, nel tratto della via Foro Boario compreso tra l’intersezione tra via Mentana, piazza Garibaldi, via Acquacalda e via Brignani, saranno imposti divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione coatta, oltre all’obbligo di svolta a sinistra in via Brignani per chi percorre via Foro Boario diretto verso il centro e all’obbligo di svolta a sinistra in via Acquacalda per chi proviene da via Mentana,

Nel tratto di via Gramsci compreso tra via Foro Boario e via Concordia ci sarà invece il doppio senso di circolazione, dall’intersezione con via Concordia fino all’ingresso del parcheggio di piazza Casette Basse, per consentire l’ingresso al parcheggio del centro commerciale.