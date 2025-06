Da venerdì 20 giugno e fino al 2 luglio, l’area verde della Parrocchia di San Gabriele a Lugo si trasformerà in uno spazio dedicato ai ragazzi di Scuola Superiore, un’occasione di incontro per i giovanissimi nelle prime serate d’estate.

L’iniziativa é nata da un’idea dell’insegnante lughese Davide Solaroli, è realizzata in collaborazione con le associazioni sportive “Romagna Estense”, “Sporting” e “Vatra” ed è possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor, tra cui i main sponsor “La BCC ravennate forlivese e imolese” e le “Distillerie Mazzari”.

Venerdì 20 giugno prenderà il via la prima edizione della “LUGO CUP”, torneo di calcio a 7 per i ragazzi delle Superiori, che vedrà sfidarsi sul rettangolo verde di gioco le squadre “Banca Mediolanum Faenza”, “Fighi AC”, “Santa Boys”, “Coca Juniors”, “Birrareal”, “I Falegnami”, “WBC” e “La famiglia Baba”. Ogni sera, ad esclusione del sabato e della domenica, sono in programma 2 partite dei gironi, una alle ore 20:00 e una alle ore 21:00, le due semifinali si disputeranno lunedì 30 giugno alle ore 19:30 e alle 21:00, mentre mercoledì 2 luglio si terranno alle 19:30 la finalina per il 3º/4° posto e alle 21:00 la finale per il 1°/2° posto.

Martedì 1 luglio andrà invece in scena la prima edizione del LUGO MUSIC CONTEST, sfida musicale tra band emergenti di ragazzi delle Superiori. Dalle ore 20.30 si sfideranno sul palco allestito nell’area verde adiacente al campo di calcio i gruppi “Wave” del forlivese, “The Grocers” di Lugo, “The Mas Band” del ferrarese, Tuned” della Bassa Romagna, “The Wimb” del lughese e “Moleste Frequenze” del faentino.

Le 6 band si esibiranno davanti a una giuria d’eccezione composta da Claudio Dirani, batterista dei Modà, Roberta Montanari, corista per Vasco Rossi ed Elisa, Andrea Morelli, chitarrista per Cesare Cremonini, Marco Dirani, bassista per Tozzi, Annalisa e Ron, Emanuela Cortesi, corista per Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Mina, Mirko Guerra, chitarrista per Fabio Concato, mentre Presidente della giuria sarà l’insegnante lughese di canto Annarosa Pennisi.

Il punto bar-ristoro sarà interamente a cura dei ragazzi di Gioventù Studentesca della Parrocchia della Collegiata e l’intero introito sarà destinato alla copertura dei costi delle loro trasferte.