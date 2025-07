Si è conclusa nella serata di mercoledì 2 luglio l’iniziativa rivolta ai ragazzi che ha unito calcio e musica nell’area verde della Chiesa di San Gabriele a Lugo. Martedì 1 luglio è andata in scena la prima edizione del LUGO MUSIC CONTEST, sfida musicale tra giovani band emergenti del territorio. Le 5 band The Grocers, The Wimb, Tuned, Moleste Frequenze e The M.A.S. si sono esibite per venti muniti ciascuna. Ognuno dei 5 giudici d’onore, Emanuela Cortesi (corista tra gli altri per Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Mina), Claudio Dirani (batterista dei Modà), Roberta Montanari (corista per Vasco Rossi ed Elisa), Andrea Morelli (chitarrista per Cesare Cremonini) e Mirko Guerra (chitarrista per Fabio Concato), si è perfettamente calato nella parte di madrina e padrino di ognuna delle 5 band, presentandole sul palco, raccontando alcuni particolari e curiosità della loro esperienza al fianco di grandi artisti di fama nazionale e internazionale con cui hanno lavorato o stanno lavorando.

Al termine delle esibizioni, la presidente di giuria, la “storica” insegnante lughese di canto Annarosa Pennisi, ha proclamato i 3 vincitori della kermesse: al terzo posto si é classificata la giovanissima band lughese “The Grocers”, al secondo posto la band della Bassa Romagna “Tuned” e al primo posto la band faentina “Moleste Frequenze”.

Mercoledì 2 luglio si è inoltre conclusa la prima edizione della LUGO CUP, torneo di calcio a 7 per juniores under 19, Si è giocata la finale per il terzo posto tra le squadre “Banca Mediolanum Faenza” e “Woman Beauty Center”, nonché la finalissima per il primo posto tra le squadre “Birrareal” e “La Famiglia Baba”.

L’incontro per il terzo posto se l’é aggiudicato la “Woman Beauty Center” per 3 a 2, con reti di Groza, Hasnaoui e Badaw, seguite da un autogol e dalla rete di Solaroli per la “Banca Mediolanum”. Ad alzare la coppa e ad aggiudicarsi la prima edizione del torneo è invece stata “La Famiglia Baba”, che si è imposta nella finale per il primo posto con il punteggio di 3 a 2, con doppietta dí Villa e rete di Montuschi, a cui hanno replicato per il “Birrareal” Monti Riccardo e Ravaglia su rigore.

Da evidenziare che tutte le partite in ogni fase del torneo si sono svolte all’insegna della correttezza e del rispetto tra gli avversari, senza che gli arbitri del CSI Faenza siano mai stati costretti a ricorrere al cartellino rosso.

Gli organizzatori della manifestazione si dichiarano più che soddisfatti per i risultati ottenuti anche in termini di presenze di pubblico e tengono a ringraziare i tanti negozi e aziende che hanno deciso di sostenere l’evento, in particolare i due main sponsor Distillerie Mazzari e BCC ravennate forlivese e imolese.