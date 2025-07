Venerdì 25 luglio alle 21, nella suggestiva cornice del Pavaglione di Lugo, Cristiano Cavina presenterà il suo nuovo libro Tropico del Fango, pubblicato da Laterza nel 2025. A dialogare con l’autore sarà Cinzia Filippi dell’associazione faentina Music Academy – Area 51.

Con la consueta scrittura diretta e umanissima, Cavina porta in scena il racconto di un territorio colpito dall’alluvione, partendo dalla propria esperienza personale. L’autore, infatti, nel maggio del 2023 si trovava presso la sua abitazione a Faenza e successivamente è riuscito a raggiungere il paese natio di Casola Valsenio sull’Appennino, per poi visitare le altre zone alluvionate della pianura romagnola.

Tropico del Fango è un’opera ibrida, che sfugge alle definizioni tradizionali: non un reportage, né una raccolta di racconti. È un atto narrativo urgente e necessario, nato «con la casa ancora mezza allagata», tra fango, detriti e vite da ricostruire.

«Non mi interessano tanto i fatti in sé – scrive Cavina – quanto cosa accade agli esseri umani che ne vengono travolti. Non come franano le montagne, ma come franano – o non franano – le persone».

Cristiano Cavina, autore romagnolo di culto, torna con una scrittura civile che non rinuncia alla forza emotiva e alla profondità dello sguardo. In Tropico del Fango i paesi romagnoli si trasformano in luoghi simbolici della resistenza umana, in cui anche salvare le galline o spalare il fango diventa un gesto di dignità e memoria.

L’evento nasce dalla collaborazione tra la biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo e l’associazione Music Academy – Area 51 di Faenza, che già l’estate scorsa avevano portato Cristiano Cavina a Lugo, a presentare il romanzo L’ananas no – Un giallo romagnolo.

L’ingresso è gratuito.