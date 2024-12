Giovedì 12 dicembre si è riunita per la prima volta la nuova Consulta dello sport del Comune di Lugo.

Al tavolo, presieduto dall’assessore allo Sport e vicesindaco Luigi Pezzi, erano presenti Cristian Zanzi dell’Ufficio Sport, Barbara Boninsegna e Stefano Venturini per il Servizio Patrimonio del Comune di Lugo, i rappresentanti dei gruppi consiliari Francesco Barone, Paola Dalla Valle e Domenico Ferri.

Presenti le associazioni Stuoie Sport e società, Schermistica lughese, Tiro a segno, Uisp Ravenna-Lugo, Centro studi danza, Swim team Lugo, Nuoto club Lugo, Sottacqua diving school, Gsd Giovecca, Sporting Lugo Psa 1984, bocciofila «Baracca», Vatra, Lugo rugby 15.

L’incontro è stato un punto di partenza per indirizzare il confronto che in questi anni l’Amministrazione comunale intende mantenere con il mondo dello sport: «La consulta è uno strumento utile per condividere idee, criticità e sviluppi che interessano le associazioni sportive e le attività da esse svolte – ha sottolineato il vicesindaco Luigi Pezzi- Importanza di questo spazio è data anche dal coordinamento e dalla condivisione di azioni comuni volte alla promozione dello sport sul territorio comunale».

«Il confronto con le società sportive è costante – ha aggiunto il vicesindaco -. Sempre presente da parte nostra la disponibilità a visitare le società presso le strutture in cui operano, così da portare avanti un dialogo partendo dei bisogni delle associazioni, ma anche per affrontare insieme gli eventuali problemi dell’ordinaria manutenzione, nel caso di quelle che utilizzano impianti comunali».

Barbara Boninsegna, responsabile del Servizio Patrimonio del Comune di Lugo, ha riepilogato alle associazioni presenti i lavori eseguiti e programmati presso gli impianti sportivi, specificando che la maggior parte di essi sono stati necessari in seguito agli avvenimenti meteorologici dell’ultimo biennio.

Tra questi, i principali riguardano la progettazione di riqualificazione complessiva del complesso piscina e stadio «Muccinelli», gli interventi di ripristino post alluvione degli spogliatoi del campo di Madonna delle Stuoie, il ripristino post tornado del complesso ricreativo sportivo di Voltana, il potenziamento del palazzetto di via Sabin per funzioni di protezione civile e l’omologazione del campo da calcio di Santa Maria in Fabriago.

Tra gli argomenti affrontati, si è parlato della «Giornata dello sport 2025», per la quale sarà confermata una sua organizzazione presso il parco del Tondo e il palazzetto di via Lumagni;

La Consulta si è dimostrata inoltre favorevole all’aggiornamento del regolamento unico degli impianti sportivi, in particolare per le modalità di assegnazione, e all’assegnazione delle palestre alle sole associazioni sportive. Nel 2025 sarà programmato il bando di gestione del complesso piscina-stadio.

Tra le proposte, quella di pensare a uno spazio multi-sportivo presso i mercoledì sotto le stelle, la richiesta di coinvolgimento delle associazioni per un progetto per favorire il rispetto e il fair-play, la possibilità di coinvolgere testimonial sportivi per gli eventi e la possibilità di favorire il dialogo con le scuole e di incentivare corsi per dirigenti sportivi.