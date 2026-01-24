Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai fenomeni di illegalità e violenza urbana messa in campo dalla Questura di Ravenna su tutto il territorio provinciale.

Nella giornata di ieri, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna e in collaborazione con le unità territoriali del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo, sono stati effettuati numerosi controlli mirati in aree verdi, stazioni ferroviarie ed esercizi pubblici abitualmente frequentati da soggetti con precedenti di polizia.

Nel dettaglio, i servizi si sono concentrati nei comuni di Lugo, Bagnacavallo e Massa Lombarda, dove sono state identificate oltre 160 persone e controllati circa venti veicoli.

Durante le operazioni di perlustrazione nel territorio lughese, gli agenti hanno rintracciato un cittadino italiano di 62 anni destinatario di un ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna. Sempre a Lugo è stato individuato anche un cittadino straniero nei cui confronti è stato notificato un Avviso Orale del Questore di Ravenna, in considerazione dei precedenti di polizia a suo carico.

Nel corso dell’attività preventiva sono stati inoltre eseguiti controlli approfonditi su sei esercizi pubblici del comprensorio lughese, luoghi di abituale ritrovo di giovani e giovanissimi e già oggetto di diverse segnalazioni.

La Polizia di Stato conferma così il proprio impegno nel presidio costante del territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili, allo scopo di prevenire reati, contrastare fenomeni di degrado e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.