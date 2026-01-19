Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrando l’attività nelle ore pomeridiane e serali nei pressi dei principali centri commerciali e lungo le vie di comunicazione maggiormente frequentate.

I servizi hanno interessato contemporaneamente i comuni di Lugo, Massa Lombarda e Conselice, con l’impiego di più pattuglie. L’obiettivo dei controlli è stato quello di prevenire comportamenti di guida pericolosi e ridurre il rischio di incidenti stradali, fenomeno che negli ultimi tempi ha registrato un aumento significativo.

Nel corso delle verifiche, a Lugo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un automobilista risultato positivo al test etilometrico. A Massa Lombarda, invece, un altro conducente è stato denunciato dopo essere risultato positivo a un primo test per l’assunzione di sostanze stupefacenti e aver successivamente rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti.

Sempre nell’ambito dell’attività svolta, i Carabinieri della Stazione di Lugo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un uomo di 42 anni. Il soggetto è ritenuto uno degli autori di una rapina avvenuta nel 2013 ai danni di una gioielleria del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del Nucleo Operativo di Lugo, l’uomo, insieme a dei complici, entrò nell’esercizio commerciale e, sotto la minaccia di una pistola, immobilizzò il negoziante per sottrarre preziosi per un valore di circa 40 mila euro.

Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Ravenna, dove dovrà scontare una pena di cinque anni di reclusione.

I controlli straordinari dei Carabinieri proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno ulteriormente intensificati, in particolare nelle ore serali e notturne, nelle diverse zone della città, nei pressi degli istituti scolastici, dei parchi pubblici e nelle aree industriali e commerciali.