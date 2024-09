Continua a migliorare la situazione sul territorio comunale di Lugo. Restano valide le disposizioni alla cittadinanza alla massima collaborazione per consentire il più rapido rientro possibile delle diverse criticità ancora presenti.

Nelle zone alluvionate sono al lavoro quattro mezzi con ragno raccoglitore per sgombrare le strade dai rifiuti in strada. L’attività sta procedendo celermente e non appena conclusa saranno avviate le attività di pulizia. Non si evidenziano al momento problemi rispetto alla presenza di fanghi nelle caditoie.

A questo proposito si ricorda che è fondamentale mantenere le strade sgombre e spostare le auto in strada parcheggiandole in modo da consentire le operazioni di ritiro rifiuti. I cittadini che ancora non lo avessero fatto sono inoltre invitati a rimuovere quanto più rapidamente possibile le auto parcheggiate in zone improprie.

Le acque alluvionali possono essere contaminate: per tutelare la salute pubblica, si raccomanda di non consumare i prodotti degli orti nelle aree allagate. Si conferma invece che l’acqua corrente è potabile.

Sul fronte viabilità, sta per essere completata la pulizia del sottopasso della via Felisio, che sarà riaperto lunedì 23 settembre dalle 6 alle 9 per consentire il regolare accesso alla città nell’orario di punta di accesso alla città (sarà chiuso nuovamente dalle 9 alle 12 per consentire la verifica e il ripristino delle parti elettriche, per poi essere riaperto definitivamente).

Domenica 22 settembre riapre al traffico con restringimento della carreggiata, ma in entrambi i sensi di marcia, anche la via Piratello, al momento chiusa nel tratto tra via Toscana e via Di Giù.

Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, Rfi comunica che la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Lugo e Russi. Si invita a restare aggiornati tramite il sito di Rfi.

La situazione a Lugo si va sempre più normalizzando, perciò non sono necessarie donazioni di viveri, indumenti e materiali e non ci risultano esigenze di ulteriore supporto di volontari. L’Amministrazione ringrazia di cuore «tutte le meravigliose persone che si sono messe a disposizione della nostra città».

È ancora attivo l’Iban creato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: IT66A0627013199T20990000380, intestato a Unione dei Comuni della Bassa Romagna, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione». I fondi saranno destinati al supporto delle famiglie nella fase di ricostruzione che seguirà l’emergenza.

Chi necessita di aiuto per la pulizia può rivolgersi all’Urp allo 0545 299441, oppure il 338 3785043 (solo messaggi Whatsapp, specificando indirizzo, tipo di intervento e numero di telefono).

Si ricorda che sono state revocate tutte le ordinanze di evacuazione temporanea sul territorio del Comune di Lugo e che domani riaprono regolarmente tutte le scuole. Sono inoltre confermati anche i servizi integrativi di pre e post scuola già programmati dai plessi scolastici. È già riaperto anche il cimitero.