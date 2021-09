Nelle giornate di mercoledì 29 settembre, mercoledì 6 ottobre e mercoledì 13 ottobre 2021 è previsto il trasferimento degli ambulanti del mercato settimanale in via Foro Boario (tratto tra via Mentana e via Brignani) per lo svolgimento della manifestazione Contesa Estense.

Ne consegue che dalle ore 5 alle ore 15 dei giorni interessati in via Foro Boario, nel tratto tra via Mentana e via Brignani, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito.