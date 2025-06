Nella giornata di martedì 10 giugno la sindaca Elena Zannoni e l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato hanno ricevuto in rocca i cinque vincitori delle borse di studio di quest’anno intitolate al maestro Luigi Penazzi, già direttore della scuola di musica Malerbi per oltre un ventennio.

Le borse di studio, che il Comune di Lugo eroga dal 2018 e che hanno valore di 300 euro ciascuna, nascono da una donazione di Tamara Penazzi, figlia del maestro e a sua volta insegnante di solfeggio e violoncello alla Malerbi per un trentennio, che era finalizzata proprio all’erogazione di borse di studio per premiare e stimolare i giovani allievi della scuola di musica «Giuseppe e Luigi Malerbi».

I cinque ragazzi che quest’anno hanno ottenuto la borsa di studio sono stati accompagnati in rocca da Matteo Salerno, attuale direttore della scuola: si tratta di Agata Vecchi (classe 2008), allieva di violino di Giovanni Garavini, Davide Keito Ballanti (classe 2011), allievo di violino di Giovanni Garavini, Federico Segurini (classe 2007), allievo di pianoforte di Mauro Minguzzi, Sofia Donato (classe 2005) allieva di pianoforte di Mauro Minguzzi, e Nicole Sangiorgi (classe 2009), allieva di violino di Enrico Gramigna.

«Studiare musica e farlo anche in estate, attraverso i Cre che alla Malerbi sono appena partiti – commenta Matteo Salerno, direttore della scuola -, è un modo sano di affrontare la crescita sotto ogni punto di vista. Queste borse di studio danno ai ragazzi un riconoscimento e ci permettono di ricordare una figura importante come quella del maestro Luigi Penazzi, storico direttore della scuola dal 1930 al 1951. L’aggregazione è l’altro aspetto chiave in termini educativi: abbiamo circa 270 ragazzi, che esortiamo a misurarsi con la musica di insieme e a coinvolgere le loro famiglie».

«Premiare cinque giovani che stanno cercando di trasformare la loro passione per la musica in un lavoro è, di per sé, un piacere e un atto di sostegno doveroso da parte di un’amministrazione pubblica – aggiunge l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. La musica crea individui e quindi cementa la comunità; le borse di studio sono un modo di dire grazie a questi ragazzi per il loro impegno. Da parte nostra, cercheremo di creare sempre più occasioni per farli esibire in città, in vista anche dell’apertura del nuovo auditorium comunale e della riapertura del teatro».

«Accade troppo spesso che l’immagine delle nuove generazioni venga legata a spiacevoli episodi di cronaca – sottolinea la sindaca Elena Zannoni -. Da parte nostra, come amministratori vogliamo promuovere anche i tanti momenti di bellezza che i giovani portano nella nostra città, dall’ambito scolastico a quello sportivo, fino ai musicisti che oggi premiamo in Rocca per stimolarne l’impegno e l’entusiasmo. Dare il giusto risalto alle notizie positive legate ai giovani, che sono tante, è una missione che continueremo a portare avanti».