Nel corso della seduta del Consiglio comunale di giovedì 27 novembre, la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha conferito la medaglia al merito civico «Adriano Guerrini» al dottor Marco Mordenti, segretario dei Comuni di Lugo e Fusignano, nonché segretario e direttore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’onorificenza, istituita all’inizio di quest’anno, viene assegnata a persone che con il loro impegno si siano particolarmente distinte nella cura e nella rigenerazione dei beni comuni o con azioni e comportamenti a favore della comunità.

La consegna della medaglia si è concretizzata nel corso dell’ultima seduta che ha visto Marco Mordenti come segretario generale del Comune di Lugo. Ultimi appuntamenti istituzionali in questi giorni infatti, per Mordenti, che, come noto, lascerà tutti i suoi incarichi in Bassa Romagna per assumere, dal prossimo lunedì 1° dicembre, il ruolo di segretario generale del Comune di Cesena, del Comune di Montiano e della Provincia di Forlì-Cesena, di cui sarà anche direttore generale.

Dopo diverse esperienze lavorative come segretario comunale, iniziate nel 1994 in alcuni comuni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, nel 1999 Marco Mordenti è stato nominato segretario e direttore generale del Comune di Massa Lombarda, svolgendo del 2002 gli stessi ruoli anche nel Comune di Bagnara di Romagna. Nel 2009 è stato nominato segretario generale del Comune di Lugo, del Comune di Fusignano e successivamente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per la quale ha dato avvio a numerosi nuovi servizi e della quale nel 2016 è diventato anche direttore generale.

«La consegna di questa medaglia a Marco Mordenti vuole essere un riconoscimento simbolico per un operato che sul territorio dell’Unione è andato avanti per 26 anni – commenta Elena Zannoni, sindaca di Lugo e Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna -. Mordenti era segretario in due Comuni quando nel 2008 è nata l’Unione, un ente che ha visto concretizzarsi e crescere negli anni, accompagnandone lo sviluppo fino alla forma assunta oggi, riconosciuta come esempio virtuoso a livello nazionale. È stato il segretario e direttore di più lungo corso nella storia dell’Unione e in tutti questi anni ha sviluppato una solida e moderna cultura tecnico-amministrativa e un rapporto umano, collaborativo e cordiale con tutti gli amministratori e i colleghi, contribuendo in modo significativo alle scelte, per le quali ha sempre fornito inappuntabile e puntuale assistenza tecnica, ma Marco è anche una persona specchiata, di integrità morale e grandissima affidabilità. La sua impronta, nell’evoluzione dell’Unione, è tangibile e importante. E di questo gli saremo sempre grati. A nome mio, delle Giunte che presiedo e di tutta la struttura, gli auguro il meglio per il suo futuro professionale».

In merito all’avvicendamento delle figure che dovranno prendere il posto di Marco Mordenti, sono in corso le valutazioni per le nomine future.