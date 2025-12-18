Nella mattina di mercoledì 17 dicembre i soci del Lions club di Lugo hanno donato alle scuole primarie Codazzi-Gardenghi e Garibaldi il materiale raccolto attraverso il progetto «Zaino sospeso». Alla presenza della presidente del Lions club Laura Baldinini Senni, delle dirigenti scolastiche Ornella Greco e Federica Serenari e dell’assessora ai Servizi educativi del Comune di Lugo Daniela Geminiani, una donazione fatta di zaini, astucci, penne, fogli da disegno e altro materiale scolastico è stata consegnata alle scuole, che distribuiranno il materiale alle famiglie più bisognose per accompagnare il percorso educativo dei figli.

Il service «Zaino Sospeso» è un’iniziativa del Lions Club di Lugo nata proprio allo scopo di sostenere le famiglie del territorio in difficoltà economica e aiutarle a mandare a scuola i figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Il punto di raccolta delle adesioni è stato alla cartolibreria Alfabeta, dove ogni cliente ha avuto la possibilità acquistare il materiale da destinare alle famiglie indigenti; materiale che successivamente è stato ritirato dai soci Lions, che a loro volta lo hanno consegnato alle istituzione scolastiche, perché lo donino alle famiglie destinatarie del progetto.

«Si tratta di circa 600 euro di materiale raccolto, a partire da una donazione del Lions club e poi di decine di fammiglie che hanno voluto contribuire – spiega Laura Baldinini Senni, presidente del Lions club di Lugo -. Ringraziamo anche i titolari dell’Alfabeta, per l’attenzione che hanno avuto nell’orientare le scelte dei donatori sul materiale più utile e di migliore rapporto qualità / prezzo».

«Non possiamo che plaudere a questa iniziativa solidale del Lions club, che si dimostra ancora una volta sensibile ai problemi delle famiglie – commenta Daniela Geminiani, assessora ai Servizi educativi del Comune di Lugo -. Lo “zaino sospeso” aiuta a garantire un diritto fondamentale, quello allo studio, per i bambini e ragazzi del nostro territorio le cui famiglie rischiano di non poterne sostenere il carico economico. Il fatto che l’iniziativa metta in moto la comunità, coinvolgendo direttamente i cittadini nelle donazioni, e si svolga in modo da mantenere la massima discrezione sui beneficiari è un valore aggiunto di un progetto encomiabile».

Per informazioni lions.it/zaino-sospeso