A seguito di una videoispezione che evidenzia problematiche, per poter effettuare le necessarie verifiche sulla fognatura e pianificare l’intervento sui sottoservizi stradali, è disposta la chiusura alla circolazione l’ingresso in via Macello vecchio a Lugo per chi proviene da via Acquacalda.

L’accesso alla strada rimarrà chiuso fino al completamento dei necessari controlli, della messa in sicurezza e della riparazione del tratto stradale interessato.

L’Amministrazione comunale sta contattando in queste ore i residenti per definire le modalità di accesso alternativo. Per raggiungere le scuole e i negozi è sempre possibile accedere da viale Europa e via Manet.