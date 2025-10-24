Rfi comunica che, a causa di imminenti lavori di messa in sicurezza dei binari ferroviari della linea Castel Bolognese-Ravenna,il passaggio a livello di Zagonara sarà chiuso al traffico dalle ore 23 di lunedì 27 alle 15 di mercoledì 29 ottobre.

In questo arco temporale, verranno sospesi i lavori al ponticello sullo scolo Canaletta di Zagonara, partiti a metà ottobre, in modo che l’abitato di Zagonara sia accessibile da via Canaletta, oltre che dalla più stretta via Canale Superiore Sinistra.

«Riaprendo temporaneamente la via Canaletta, renderemo pienamente accessibile Zagonara da quel lato nel momento della chiusura dei binari – spiega l’assessora ai Lavori PubbliciVeronica Valmori -. È necessario riaprire alla circolazione per queste due giornate per tutelare la sicurezza dei cittadini in caso di emergenze sanitarie, stradali o di altro genere. Inoltre, la chiusura arriva nei giorni che precedono la Commemorazione dei defunti, quindi il cimitero di Zagonara è particolarmente frequentato in quel periodo e la via Canale Superiore Sinistra è dedicata al solo traffico locale».

I lavori sulla linea Castel Bolognese-Ravenna interesseranno anche il passaggio a livello di via Piano Caricatore a Lugo, che sarà chiuso dalle ore 23 di giovedì 30 ottobre alle ore 15 di venerdì 7 novembre.

La chiusura di questo passaggio a livello avrà un impatto temporaneo sulla viabilità circostante. In particolare, in quelle giornate non sarà possibile transitare su via Piano Caricatore nell’area interessata dai binari; di conseguenza, chi proviene da viale Masi in direzione della stazione dovrà proseguire in viale De Pinedo e viceversa. Chi percorrerà la via Piano Caricatore nella zona di Lugo Sud verso i binari sarà invece obbligato a svoltare a destra una volta raggiunta l’intersezione con via Piave. I cittadini residenti tra il passaggio livello e la via Piave saranno autorizzati ad accedere alle proprie abitazioni.