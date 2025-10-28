A causa dei lavori previsti da Rfi sulla linea Castel Bolognese-Ravenna, il passaggio a livello di via Piano Caricatore a Lugo sarà chiuso dalle ore 23 di giovedì 30 ottobre alle ore 15 di venerdì 7 novembre.

La chiusura di questo passaggio nelle giornate del cantiere a livello avrà un impatto temporaneo sulla viabilità circostante. In particolare, non sarà possibile transitare su via Piano Caricatore nell’area interessata dai binari; di conseguenza, chi proviene da viale Masi in direzione della stazione dovrà proseguire in viale De Pinedo e viceversa. Chi percorrerà la via Piano Caricatore nella zona di Lugo Sud verso i binari sarà invece obbligato a svoltare a destra una volta raggiunta l’intersezione con via Piave. I cittadini residenti tra il passaggio livello e la via Piave saranno autorizzati ad accedere alle proprie abitazioni.

Si ricorda che in questi giorni c’è un altro cantiere di Rfi in corso nel territorio di Lugo, precisamente sul passaggio a livello di Zagonara, che riaprirà alle 15 di mercoledì 29 ottobre. Una volta riaperto al traffico il passaggio a livello, che permette ai residenti di Zagonara di raggiungere la provinciale Felisio, ripartiranno i lavori al ponticello sullo scolo Canaletta, con la conseguente interruzione della circolazione all’incrocio tra via Zagonara, via Canaletta e carrara Ricci Bitti. Il cantiere ha una durata prevista di 90 giorni