Da vent’anni ogni giorno una volontaria dell’Associazione Amici di Sao Bernardo apre al pubblico la Bottega del Mondo il “Chicco di senapa”, in corso Garibaldi 23 a Lugo.

Ogni giorno si alternano volti diversi, storie diverse, età diverse, ma condividiamo uno stesso ideale: la speranza di contribuire ad un mondo migliore attraverso la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Il meccanismo che governa questo commercio è semplice e lineare; gli importatori europei selezionano e comprano direttamente i prodotti da piccoli gruppi e cooperative di contadini ed artigiani, evitando intermediari e speculatori. Viene concordato un compenso adeguato ai costi reali di produzione, delle materie prime, del lavoro; garantiscono il prefinanziamento degli ordini e la continuità nei rapporti. Si utilizzano materie prime locali e il più possibile rinnovabili così si salvaguardano le tradizionali tecniche di lavorazione e l’ambiente.

Negli anni ’90 queste idee cominciarono a circolare anche nell’ambito del Comitato di Solidarietà Lugo-Sao Bernardo, introdotte dalla “Associazione San Cassiano” di Imola, che aveva già attivato in città una bottega del commercio equo solidale.

Nacque così l’idea di aprire anche a Lugo una bottega del Mondo e fu possibile realizzare il progetto grazie all’interessamento di don Gigino Savorani, direttore del Centro Missionario di Imola, e al sostegno del sindaco Maurizio Roi, presidente del Comitato.

Il 19 settembre 2000 venne inaugurata, dal missionario don Nicola Silvestri e dal sindaco Roi, l’attività che da allora non ha subito interruzioni e prosegue grazie all’impegno delle volontarie, anche nei momenti critici come quello attuale del Covid.

Grazie ai nostri amici sostenitori, così consideriamo i nostri clienti, in questi anni, tramite il Comitato di Solidarietà, abbiamo sostenuto molti progetti, ad esempio a Sao Bernardo le scuole materne che hanno assicurato e assicurano, oltre all’attività educativa, almeno un pasto completo per i più piccoli e il Centro Professionale diretto da suor Daniela Bonello che promuove corsi di avviamento al lavoro per giovani ed adulti. La professionalità del Centro viene in seguito riconosciuta anche dalla Municipalità, che ora sostiene alcuni corsi rivolti ai giovani.

In questi anni abbiamo sostenuto anche altre piccole realtà sia in Italia che all’estero e in totale sono stati devoluti in questi 20 anni oltre 130.000,00 euro, ma noi abbiamo ricevuto in cambio molto di più.

E’ stato proprio durante il periodo covid che abbiamo compiuto i 20 anni di attività che vorremmo festeggiare quest’anno, con una giornata dedicata al commercio equo e solidale, in collaborazione con il Comune di Lugo che ci sostiene sin dalla nostra origine.

Rappresentiamo una piccola realtà ma per una volta il Chicco di Senapa vorrebbe poter generare qualcosa di davvero significativo per la comunità in cui opera da molto tempo e poter contribuire ad una concreta sensibilizzazione dei propri cittadini, per questo abbiamo pensato ad una festa, un momento bello e significativo per tutti…un sogno, certamente grande, ma i sogni sono poi così…

Con questa giornata che abbiamo chiamato “Chicchi di futuro” desideriamo quindi ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno sostenuto: con i loro acquisti hanno aiutato direttamente i produttori del sud del Mondo, e contribuito a realizzare progetti a favore di molte persone svantaggiate.

La giornata si svolgerà tra Liceo di Lugo, cortile della Rocca Estense, sala Estense e logge del Pavaglione (nel lato che si affaccia su largo della Repubblica) con gli espositori.

Vorremmo anche parlare ad un pubblico ancora più ampio di quello che ci segue da oltre venti anni perchè osserviamo che le criticità sociali, ambientali ed economiche trovano davvero una risposta seria e concreta nel commercio equosolidale e sentiamo l’urgenza, in questa fase storica, di riproporre i valori che lo muovono ad un’ampia platea di cittadini tra cui anche numerosi studenti.

Abbiamo organizzato, insieme alle Cooperative sociali dalle quali acquistiamo abitualmente i nostri prodotti, uno spazio mercato dove poter appezzare direttamente prodotti del commercio equo e solidale tra i quali: alimentari, oggettistica, abbigliamento, cosmesi, ecc..

Vista la presenza a Lugo di tali soggetti significativi a livello nazionale, abbiamo organizzato un momento formativo per gli Studenti che da varie scuole incontreranno presso il Liceo di Lugo i responsabili di tali Associazioni o Cooperative sociali per far conoscere ai ragazzi e ragazze la realtà del commercio equo e solidale e di come le ideologie che la muovono possono anche diventare opportunità lavorative future. Con entusiasmo hanno risposto:

Roberto Proverbio della Bottega solidale di Canegrate Fabrizio Spada di Libero Mondo di Cuneo Carla Morlotti di Kenty s.r.l. di Bergamo Elsa Scarpa di Meridiano 361 di Reggio Emilia Davide Bertelli di Vagamondi di Formigine Modena Andrea Minardi del Villaggio Globale Cooperativa Sociale Ravenna



Un importante dibattito “La solidarietà è un bell’acquisto” (diretta streaming al link: https://bit.ly/chicchi-futuro) si terrà inoltre la stessa mattina, dalle 10,30 presso il salone Estense rivolto a tutta la cittadinanza per condividere insieme idee e valori che ci hanno unite per oltre vent’anni con il sostegno di tanti soggetti del nostro territorio a partire dall’amministrazione comunale e dai nostri clienti e che vede la partecipazione di:

Rossana Giacomoni e Giulia Visani Chicco di Senapa Lugo, Associazione Amici di Sao Bernardo di Lugo

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli

Suor Daniela Bonello della missione di Sao Bernardo (Brasile) – Maurizio Roi

– Maurizio Roi Alessandro Franceschini Presidente Altromercato Italia

Massimo Rocco Presidente Coop.Terre Don Peppe Diana, LiberaTerra

Presidente Coop.Terre Don Peppe Diana, LiberaTerra Giorgio Funari in collagamento da Mumbai, ideatore progetto “I was a sari”

David Cambioli Presidente Equo Garantito

Per la parte espositiva saremo presso le logge del Pavaglione dove saranno presenti oltre a noi altre Botteghe della nostra zona che sono: l’altra Bottega Ceff di Faenza, il Villaggio Globale di Ravenna e la Bottega Giusto scambio di Imola.

La giornata di festa è inoltre arricchita da laboratori creativi per bambini e ragazzi organizzati dall’associazione Mondo Rosa con telai e marionette.

Due gruppi Scout di Lugo porteranno le loro attività con i ragazzi ed organizzeranno nel pomeriggio, con i nostri prodotti solidali, un aperitivo per tutti.

Saranno inoltre presenti a livello locale “Terrestra” di S. Agata, comunità che sostiene l’agricoltura, che coglie anche l’occasione per raccontarsi al Salone Estense alle 15 e “Il Melograno” di Lugo con uno stand espositivo organizzato con oggetti vintage.

Saremo inoltre accompagnati dalla musica del Maestro Francesco Ricci al piano e la Cooperativa Sociale Botteghe e Mestieri di Faenza sarà presente l’intera giornata con un food truck con specialità gastronomiche locali.

Un programma ricco per festeggiare insieme.

La giornata è stata presentata in conferenza stampa.

Per il sindaco Davide Ranalli: “Lugo diventa per un giorno la capitale del commercio equo e solidale. Abbiamo voluto con molta forza questa giornata perché il negozio Chicco di Senapa è legato a doppio filo al Comitato Sao Berardo di cui il Comune è socio fondatore. Questa lunga storia e tutto quello che in questi anni è stato realizzato ci dicono che la giornata dell’8 ottobre guarda al futuro perché guarda al compito che dovremo sempre portare avanti, ovvero che in un mondo dove perdurano divari e diseguaglianze, chi ha di più deve sempre cercare di dare a chi ha di meno”.

Per Rossana Giacomoni del Chicco di Senapa: “I prodotti che vendiamo rappresentano un progetto. Dietro ogni prodotto c’è la dignità delle persone, il rispetto e l’aiuto alle comunità dove vivono perché ogni migrazione non è mai un viaggio felice e dare possibilità di sviluppo nei paesi propri è importante. Non solo: i nostri importatori producono in Italia affidandosi a cooperative sociali quindi il beneficio è anche per chi si trova in situazioni di svantaggio qui, nel nostro paese. Abbiamo chiamato questa giornata Chicchi di futuro pensando in particolare ai giovani e per questo abbiamo organizzato, tra i tanti appuntamenti, anche l’incontro al Liceo”.

Per il dirigente del Liceo Giancarlo Frassineti: “Il Liceo di Lugo c’è e ha accolto subito e molto volentieri questa richiesta che ci è arrivata dal negozio Chicco di Senapa. Solidarietà, equità e aiuto a chi è in situazioni di svantaggio; sulla base di queste parole la valenza formativa di questo appuntamento è di tutta evidenza, insieme all’educazione ambientale connessa al commercio equo e solidale. Alla conferenza di inizio giornata nell’aula Magna del nostro Liceo parteciperanno nove classi tra il Liceo e il Polo Tecnico che si è voluto unire a questa importante occasione di approfondimento e conoscenza; una nostra classe terza, poi, animerà nella Rocca uno spazio espositivo legato al nostro progetto Orto inclusivo”.

Durante la conferenza stampa il sindaco Ranalli ha letto un messaggio dell’ex sindaco Maurizio Roi: “Chicco di Senapa , il negozio di commercio equo solidale di Lugo , è uno dei frutti migliori della cultura civile della città. Nato sulla spinta del progetto Lugo -Sao Bernardo , ha economicamente sostenuto l’attività dei nostri missionari nelle favelas della città e ha dato a Lugo un’altro punto di vista sul mondo e sul commercio . Equo e solidale non sono termini antichi di cui si appassionano pochi, sono moderni anzi del futuro perché senza cambiare il nostro mondo in base a questi principi, il futuro non sarà radioso. Giusta l’iniziativa e bello il titolo per riflettere assieme a tanti in una città che ha nel principio di solidarietà umana uno dei cardini della sua cultura”.