Controlli straordinari nel territorio lughese da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo, impegnati negli ultimi giorni in una vasta operazione di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Le attività hanno portato a un arresto e tre denunce. A Voltana i militari hanno rintracciato e arrestato un 49enne straniero, colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna: l’uomo dovrà scontare una condanna a 5 anni e 1 mese di reclusione per reati riconducibili al “codice rosso”.

A Lugo invece due persone, già note alle forze dell’ordine, sono state denunciate: una per detenzione ai fini di spaccio di circa 60 grammi di hashish, l’altra per furto aggravato, sorpresa con due portafogli e un paio di scarpe appena rubati in negozi del centro.

A Massa Lombarda, infine, è stato denunciato un 36enne pregiudicato straniero per un furto all’interno di un supermercato.

Il bilancio complessivo dei controlli parla di 154 persone e 67 veicoli verificati, con diverse contravvenzioni elevate: alcune per l’uso del monopattino senza casco, altre per sorpassi pericolosi che hanno portato anche al ritiro della patente.