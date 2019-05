I mezzi possono essere prelevati in alcuni punti specifici, come stazione, caserma dei Carabinieri e all’ex mulino di Figna

Nuove biciclette per il bike sharing a Lugo. I nuovi mezzi sono infatti disponibili da qualche giorno per i lughesi che sceglieranno di spostarsi in bici.

Le sedici nuove biciclette sono dotate di cambio di velocità, luci, cavalletto, chiusura di sicurezza, ammortizzatori e campanello. È possibile prelevare i mezzi in uno dei punti in cui sono posizionati: stazione ferroviaria, nei pressi della caserma dei Carabinieri e in via Foro Boario nel parcheggio ex mulino di Figna.

Le sedici bici, che rispetto alle precedenti sono dotate di cambio di velocità e quindi risultano molto più maneggevoli da condurre, rappresentano il primo tassello del più ampio progetto del Comune di Lugo dedicato alla mobilità ciclabile condivisa. È infatti in corso una valutazione sull’inserimento di un’ulteriore formula di bike sharing, da integrare a questa di tipo tradizionale, con stazioni virtuali o flusso semi libero, dove cioè non sono presenti stazioni fisse di prelievo e restituzione bici, in modo da rispondere alle molteplici esigenze di spostamento dei possibili fruitori del servizio.

Chi vorrà utilizzare una delle sedici biciclette per spostarsi comodamente in città può richiedere la chiave del lucchetto all’ufficio Comunico del Comune di Lugo (ingresso da largo Rencini) al costo di 8 euro. Una volta richiesta la chiave ed effettuata la registrazione presso lo sportello Comunico, l’utilizzo delle biciclette è completamente gratuito. La chiave può essere usata tutti i comuni che hanno aderito al progetto “Centro in bici” (www.centroinbici.it). Si possono comunque continuare a usare anche le vecchie chiavi in dotazione.

La bici pubblica può essere utilizzata tutti i giorni dalle 6 alle 21 nel periodo tra il 16 settembre e il 30 aprile e tra le 6 e le 23 dal primo maggio al 15 settembre. Per ulteriori informazioni contattare lo sportello Comunico al numero 0545 38550 o scrivere a comunico@comune.lugo.ra.it.

Il progetto di totale riammodernamento delle postazioni di bike sharing è stato possibile nell’ambito de “L’Unione Fa…bene: mobilità sostenibile casa-scuola a piedi e in bici”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è partner insieme all’Unione della Romagna Faentina.