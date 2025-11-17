Una ampia partecipazione ha coronato l’evento organizzato da Avis Lugo per celebrare l’impegno di 40 donatori benemeriti che si sono distinti per il numero delle donazioni effettuate. Insieme ai volontari e al consiglio direttivo Avis, diversi premiati hanno preso parte alla cerimonia organizzata durante l’iniziativa “A tavola con Avis” tenutasi, domenica 16 novembre, nel salone del Circolo Silvio Pellico della Collegiata di Lugo alla presenza della sindaca di Lugo, Elena Zannoni, della consigliera regionale, Eleonora Proni e di una delegazione dell’Avis Provinciale di Ravenna.

L’evento è stato preceduto dalla Santa Messa celebrata nella Chiesa della Collegiata. Ed è stato proprio al termine dell’evento liturgico che il Presidente di Avis Lugo, Fabrizio Lolli, ha consegnato la prima benemerenza della giornata composta da diploma e medaglia a Don Leonardo Poli, reggente della Collegiata, per l’impegno costante a favore del dono del sangue testimoniato dalle oltre 100 donazioni effettuate.

La sezione Avis di Lugo al momento conta su una importante base formata da 1350 donatori. “La nostra intenzione – ha sottolineato il presidente Lolli – è di ampliare il loro numero coinvolgendo sempre di più i giovani attraverso le attività formative e informative organizzate presso gli Istituti superiori della città che hanno risposto in modo particolarmente attivo alle nostre richieste di collaborazione grazie alla sensibilità mostrata da Dirigenti e insegnanti. Il dono del sangue – ha continuato – è un dono importante perché sangue vuole dire vita. Per questo ringraziamo i nostri volontari”.

Le medaglie d’oro che premiato coloro iscritti all’associazione da 20 anni ed hanno effettuato dalle 40 alle 50 donazioni sono state consegnate a 21 donatori: Mirco Assirelli, Luca Bacchini, William Bassetti, Serena Bettini, Davide Cimatti, Serena Fagnocchi, Maria Cristina Filippi, Erika Gaspari, Salvatore Giardini, Simone Gregorio, Gian Franco Lotti, Alberto Marzari, Alessandro Merlin, Lamberto Mordenti, Marco Morelli, Andrea Orecchia, Francesco Recchia, Claudio Rizzo, Giuseppe Sorrentino, Massimo Tampieri Massimo, Mirko Testi. Le medaglie d’oro con rubino assegnate per 30 anni di iscrizione all’Avis e almeno 60-75 donazioni sono state consegnate a 8 donatori: Giuseppe Antonellini, Filippo Bertoni, Matteo Di Candia, Fiorella Fabbri, Gian Pietro Galasso, Franco Golgani, Roberto Guerzoni, Ugo Franco Miccoli. Nove sono state le medagli d’oro con smeraldo consegnate per 40 di iscrizione all’Avis e almeno 80 – 100 donazioni a: Michele Fontana, Alberto Gamberini, Roberto Ghiselli, Daniele Golfari, Gianni Guerrini, Marina Lanzoni, Manuela Marescotti, Matteo Menghi, Leonardo Poli. Infine le medaglie d’oro con diamante che premiano coloro che hanno donato almeno 120 volte sono state consegnate a Bernardo Prandin con 165 donazioni all’attivo e Gian Piero Taglioni con 132 donazioni.

Per informazioni: lugo.comunale@avis.it