Nel pomeriggio di oggi in via di Giù all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Falcone a Lugo grave incidente stradale, un auto una Dacia condotta da una donna si è scontrata con un moto Yamaha con alla guida un giovane. Nell’impatto molto violento il ragazzo caduto sull’asfalto ha perso conoscenza, gli operatori del 118 intervenuti hanno richiesto l’intervento dell’Elimedica per il trasporto al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale per la gestione del traffico e per i rilievi del caso. La strada era stata chiusa al traffico.