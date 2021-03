Novità in arrivo per i lettori della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo, che d’ora in poi potranno riconsegnare i materiali resi in prestito anche quando la biblioteca è chiusa. È infatti stato installato accanto al portone principale, all’esterno della Biblioteca, un box che consentirà agli utenti di restituire libri, dvd e cd anche al di fuori degli orari di apertura.

Questo nuovo servizio, vista soprattutto l’emergenza in corso, aumenta ulteriormente la sicurezza dei servizi della biblioteca e allo stesso tempo va incontro alle esigenze degli utenti, i cui orari non sempre si conciliano con quelli di apertura della Biblioteca Trisi. Ogni mattina il box verrà svuotato dagli operatori e i libri saranno tenuti qualche giorno in deposito prima di essere nuovamente a disposizione degli utenti, come prevede il protocollo elaborato dalle autorità regionali e nazionali per l’emergenza Covid-19.

Per i frequentatori della Trisi, inoltre, si prospettano ulteriori novità da scoprire quando si potrà di nuovo accedere ai locali interni. Al piano terra, infatti, è iniziato un primo restyling degli spazi. Sono stati installati nuovi arredi, un bancone modulare completo di scaffalature e altre attrezzature che consentiranno di rendere più accoglienti e funzionali gli spazi e di riorganizzare i servizi rivolti al pubblico, migliorando e agevolando ad esempio le attività informative, le iscrizioni, i prestiti, le consultazioni. È prevista inoltre una sala aggiuntiva a disposizione del pubblico al primo piano per studenti e ricercatori, con libri disponibili a scaffale aperto. Tutto questo si va ad aggiungere all’intenso lavoro di riorganizzazione delle raccolte, ricollocazione e catalogazione, effettuato in questi mesi dai bibliotecari per favorire il più possibile l’incontro tra il libro e il lettore.