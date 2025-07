Saranno in funzione a partire da questo fine settimana, dalle ore 19.30 del venerdì alle ore 24 della domenica, i varchi per la rilevazione elettronica delle infrazioni del traffico veicolare nell’Area pedonale urbana del centro storico di Lugo (Apu). Quest’area è stata introdotta alla fine del 2022 ed è quella compresa fra il tratto finale di corso Matteotti, a partire dall’intersezione con via Pisacane, e la parte della stessa piazza Baracca che arriva fino a via Magnapassi.

I rilevatori, attivati in pre-esercizio dallo scorso 5 maggio (cioè operanti per le rilevazioni ma non per le sanzioni), si trovano in via Matteotti, all’altezza dell’intersezione con via Pisacane, e in piazza Baracca, al civico 6.

Trattandosi di un’area pedonalizzata solo nel fine settimana, il varco elettronico sarà di colore rosso (con la scritta «Apu attiva») solo dalle 19.30 del venerdì alla mezzanotte della domenica, mentre sarà di colore verde (con la scritta «Apu non attiva») per il resto della settimana, quando i veicoli possono circolare.

La Apu attiva nel fine settimana implica, di fatto, l’obbligo di svolta dal tratto di piazza Baracca a cui si accede da largo Relencini a sinistra in via della Libertà. Per alcuni fine settimana gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Bassa Romagna presidieranno, con una transenna, proprio quella svolta, per abituare i cittadini ai confini dell’Area pedonale urbana e alle modifiche alla viabilità nei weekend.

Per quanto attiene alla circolazione dei veicoli nell’Area pedonale urbana, il Comune di Lugo ha previsto una serie di permessi permanenti, che vanno richiesti allo sportello «Sostare a Lugo», ufficio sito nel Pavaglione, piazza Mazzini 4. Info 334 6247109, sito internet www.sostarealugo.it, info@sostarealugo.it.

I residenti che hanno accesso carrabile nelle Aree pedonali urbane possono transitare in auto senza vincoli di giorni o orari (eccetto nei giorni e negli orari del mercato) e sostare per un massimo di 30 minuti (per permettere operazioni di carico e scarico a casa).

L’autorizzazione per i residenti può riguardare fino a 3 targhe e ha una durata di 5 anni.

Gli esercenti la cui sede lavorativa è ubicata all’interno dell’Apu possono transitare con veicoli autorizzati, per necessità di carico e scarico delle merci, nei giorni lavorativi dalle ore 6.30 alle 10 e dalle 15 alle 16.30, (eccetto nei giorni e negli orari del mercato) con un tempo di sosta di 30 minuti.

Le imprese artigiane e i corrieri possono richiedere permessi per transitare e sostare al massimo 60 minuti. Queste autorizzazioni hanno una durata di 2 anni.

Per necessità temporanee legate a traslochi, interventi artigianali, manutenzioni o attività lavorative che richiedano il transito e la sosta si può richiedere un’autorizzazione temporanea – comunque limitata alle fasce orarie 6.30-10 e 15-16.30 – alla Polizia locale, scrivendo all’indirizzo mail centraleoperativa@unione.labassaromagna.it.

Nelle Aree pedonali urbane non sono previste deroghe specifiche per i cittadini disabili non residenti e i loro accompagnatori, ma è stata individuata un’area di sosta apposita, in largo Calderoni, adiacente all’Apu, per permettere a chi è in possesso del tesserino disabili di sostare all’interno della piazza, senza dover attraversare le aree pedonali. Per accedere al parcheggio riservato ai disabili in largo Calderoni si entra da via Manfredi e l’accesso non è presidiato dalle telecamere.

Per raggiungere largo Calderoni evitando l’Area pedonale urbana si consiglia di dirigersi in viale degli Orsini e poi imboccare via Ricci Curbastro e svoltare in via Fratelli Cortesi, via Poveromini, vicolo Savonarola, piazza Cavina e quindi via Manfredi, dalla quale si giunge in largo Calderoni, dove vige una Ztl (Zona a traffico limitato) che prevede l’esenzione del divieto di circolazione proprio per i possessori del tesserino disabili.

Si ricorda, infine, che nel centro di Lugo esiste anche un’altra Area pedonale urbana, fissa, per la quale sono stati attivati sempre da maggio tre rilevatori, uno in via Vaccari (l’impianto è installato in piazza Savonarola al civico 25) e due in piazza Trisi, all’ingresso della chiesa del Carmine, al civico 4, e sul lato del Pavaglione, al civico 29.

Questi tre varchi elettronici (che sono sempre di colore rosso) controllano l’Area pedonale fissa del centro storico, che comprende piazza Savonarola, via Vaccari, piazza Trisi, piazza dei Martiri, largo della Repubblica, via e piazza Baracca.

Si precisa che in questa Area pedonale urbana l’accesso è consentito ai veicoli degli operatori commerciali ambulanti nei giorni di mercato e in particolare il mercoledì dalle 5 alle 15.