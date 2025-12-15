La giunta del Comune di Lugo, nella seduta del 4 dicembre, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di tre percorsi urbani: in via Brunelli, in via Malerbi e nelle vie Canaletto, De’ Brozzi, Corelli, Da Ponte.

Si tratta di tre comparti del capoluogo i cui spazi saranno completamente reinterpretati dal punto di vista della mobilità, per consentire una mitigazione dei pericoli legati al traffico veicolare e favorire la circolazione di pedoni e biciclette.

I progetti saranno realizzati grazie al bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile rivolto ai Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti 2024-2027, attraverso il quale la città di Lugo si è aggiudicata un contributo di 656.191 euro. La restante quota di 343.808 euro sarà invece a carico del Comune.

I nuovi percorsi ciclabili saranno collegati a quelli esistenti e alla ciclovia San Vitale da Bologna-Ravenna (la bicipolitana) di prossima attuazione.

I comparti interessati dai progetti sono nel centro storico di Lugo via Brunelli, dove sarà realizzata una connessione ciclabile con le vicine scuole «Capucci» e «Gherardi». In questi giorni sono in corso i lavori di abbattimento degli alberi, per consentire il rifacimento dei sottoservizi stradali.

Sempre a Lugo in centro storico sarà riqualificato il comparto di via Malerbi, per la connessione in sicurezza della scuola «Garibaldi», l’istituto «Sacro cuore» e la scuola di musica «Malerbi», per scongiurare i parcheggi impropri delle auto.

A Lugo ovest e Lugo nord sarà infine realizzata una connessione con la scuola «Corelli» e con la futura scuola «La Filastrocca», che interesserà le vie Canaletto, De’ Brozzi, Corelli, Da Ponte.

Un’attenzione particolare riguarda il verde urbano, che – al termine dei lavori – guadagnerà 30 alberature. I lavori renderanno necessario l’abbattimento delle attuali piante in via Brunelli (27 alberi) e via Corelli (27 alberi), che saranno compensati con la piantumazione di 84 alberi, alcuni di prima grandezza, con una collocazione adeguata alle nuove conformazioni stradali: saranno infatti messi a dimora 7 alberi in via Brunelli e 77 in via Corelli. Anche le aiuole avranno una dimensione adeguata alla salute delle piante e al loro apparato radicale.

I lavori nei tre comparti saranno realizzati nel corso del 2026 e 2027.

«Questo contributo ci dà l’opportunità di intervenire su comparti che, oltre alla problematica dell’accessibilità e della sicurezza per pedoni e ciclisti, presentano criticità soprattutto ai sottoservizi – sottolinea Veronica Valmori, assessora ai Lavori pubblici -. Via Brunelli, via Corelli e via F.lli Malerbi saranno oggetto di una vera e propria ristrutturazione, mentre su via Canaletto si interverrà per limitare la velocità come più volte richiesto dalla locale consulta, collegando inoltre attraverso un semaforo pedonale i quartieri di Lugo ovest e Lugo nord. Al termine dei lavori, le strade saranno più sicure e funzionali, favorendo una mobilità ciclabile urbana e incentivando gli spostamenti casa-scuola in modo che l’outdoor education, fiore all’occhiello delle nostre strutture, continui anche durante i tragitti quotidiani».