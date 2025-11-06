La giunta del Comune di Lugo ha approvato la riqualificazione delle aree gioco nei parchi delle frazioni lughesi di San Bernardino, Bizzuno, Villa San Martino, Ca’ di Lugo, Voltana e San Lorenzo.

Si tratta di un intervento di 125mila euro che andrà a completare il rinnovamento di tutte le aree gioco nelle frazioni lughesi, compiuta nell’ultimo triennio.

Nello specifico, saranno state rimosse tutte le strutture vetuste e sostituite con giochi nuovi e moderni: dieci strutture tra scivoli, percorsi e arrampicate, bilici a due posti, piramidi, altalene, funivie, eccetera.

L’intervento segue il rinnovamento di cinque aree gioco nei parchi pubblici di Giovecca, Voltana, Villa San Martino, Belricetto e Santa Maria in Fabriago, realizzato nel 2024 grazie a una donazione di 50mila euro di Coop in seguito all’alluvione, mentre l’area gioco di Ascensione era stata riqualificata nel 2023 con risorse comunali per 20.600 euro.

«Con questi interventi andiamo a completare un importante rinnovamento delle aree gioco di tutte le nostre frazioni – sottolinea l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. Un investimento per i più piccoli e le loro famiglie, che migliora concretamente il benessere e la qualità della vita».