Sarà ancora una volta un’estate ricchissima di appuntamenti diversi fra loro che animeranno tutto il territorio di Lugo nelle prossime settimane. Un programma organizzato e promosso dal Comune di Lugo in collaborazione con associazioni e realtà che quotidianamente si impegnano per promuovere iniziative pubbliche sia nel cuore della città che nelle frazioni.

Ravenna Festival a Lugo

Il cuore di Lugo si accenderà già nei prossimi giorni con i grandi eventi organizzati dal Ravenna Festival che, anche quest’anno, accenderà i riflettori sul piazzale del Pavaglione. Il quadriportico ottocentesco fungerà da palcoscenico per tre concerti dal grande fascino e dall’innegabile attrattiva. Venerdì 28 giugno alle 21.30 sul palco salirà la coppia Colapesce Dimartino con “Lux Eterna Beach” accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta per l’occasione da Davide Ross. Sabato 29 il primo dei due appuntamenti organizzati in collaborazione con Lugocontemporanea: alle 21.30 la musica dei Kula Shaker, protagonisti della musica post-britpop dei primi anni 2000 e autori di alcuni brani divenuti famosi nel mondo come “Hush”. Il weekend del Ravenna Festival a Lugo si concluderà poi domenica 30, ancora alle 21.30, con John De Leo e il suo progetto “Jazzabilly Lovers” feat Rita Marcotulli e Gianluca Petrella. Secondo evento promosso in collaborazione con Lugocontemporanea anche in questa occasione. Info su www.ravennafestival.org.

Fondazione Teatro Rossini

Due sono gli spettacoli proposti dal Comune di Lugo in collaborazione con la Fondazione Teatro Rossini, entrambe negli spazi dell’Arena del Chiostro del Carmine.

Giovedì 27 giugno alle 21.15 il Quartetto Saxofollia feat. Fabrizio Bosso nell’ambito della rassegna Crossroads. Una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia, già vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali. Dal 1993 il quartetto svolge un’intensa attività concertistica e discografica, mentre i suoi componenti collaborano con prestigiose orchestre sinfoniche, da La Fenice di Venezia al Carlo Felice di Genova, dalla Filarmonica della Scala di Milano all’Arena di Verona, passando per il Teatro dell’Opera di Roma e il Comunale di Bologna.

Giovedì 4 luglio alle 21.30 Carmen Souza con “Interconnectedness” insieme a Theo Pascal al contrabbasso e Elias Kacomanolis alla batteria nell’am,bito della rassegna Mundus in collaborazione con Ater. Nata da genitori capoverdiani a Lisbona, in Portogallo, Carmen Souza è cresciuta con i suoni e le tradizioni delle isole. Spesso chiamata la Ella Fitzgerald di Capo Verde, è un punto di riferimento come pioniera femminile che scrive, registra ed esegue la sua formula di successo di World Jazz, in tutto il mondo.