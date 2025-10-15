Il prossimo 23 dicembre il Pala Lumagni di Lugo ospiterà il concerto di Natale della scuola di musica «G. e L. Malerbi», che quest’anno sarà dedicato ai Beatles e vedrà in scena, insieme agli allievi della scuola, anche vari solisti tra cui la guest star John De Leo. Per l’occasione, alla scuola sta nascendo un nuovo coro, aperto a chiunque abbia almeno 10 anni e voglia di cimentarsi con il repertorio dei Fab Four, senza necessariamente essere già iscritto ai corsi della Malerbi.

L’insegnante di canto Valentina Cortesi, che da anni dirige cori di musica pop a Ravenna e attualmente guida il To Be Choir, tiene lezioni gratuite e aperte a tutti ogni mercoledì dalle 18 alle 19 alla scuola Malerbi, proprio in vista del concerto di Natale. Per informazioni è possibile contattare la mail scuolamalerbi@gmail.com o il numero di telefono 389 1954270