Si sta delineando in queste settimane il futuro della piscina comunale di Lugo, che dovrà essere presto interessata da importanti lavori di ristrutturazione sull’intera struttura. Importanti variazioni progettuali, insieme al proficuo confronto con i progettisti incaricati dall’Amministrazione, hanno portato alla definizione di un’ipotesi del cronoprogramma dei lavori che eviterebbe la chiusura dell’impianto invernale per un anno.

«Dopo aver esplorato molte alternative per salvaguardare l’attività delle società sportive e dei tantissimi utenti del nostro impianto, anche rispetto alla sostenibilità di coperture temporanee della piscina esterna o di utilizzo di impianti vicini – spiega la sindaca Elena Zannoni – abbiamo verificato con i progettisti la possibilità di effettuare un’importante variazione progettuale che ha portato alla presentazione di una nuova ipotesi: costruire una nuova centrale di filtraggio sopra a delle nuove vasche di compenso, senza inizialmente smantellare la centrale esistente, così da avere simultaneamente due impianti funzionanti. Il passaggio dal vecchio al nuovo impianto avverrà in modo dilazionato nel tempo, sfruttando l’utilizzo stagionale delle vasche interne ed esterne. Questo consentirà di ridurre le tempistiche di chiusura, ma allungherà di molto quelle del cantiere».

Nessuna chiusura continuativa quindi, ma possibili sospensioni temporanee per la piscina comunale, che continuerà a essere accessibile «a compartimenti» e permetterà sia la fruibilità dell’impianto estivo, sia di quello invernale, salvaguardando le attività sportive, amatoriali e agonistiche. La nuova centrale di filtrazione entrerà in funzione prima della demolizione di quella attuale, consentendo quindi il continuo funzionamento degli impianti.

«È evidente che è una buona notizia e, anche se gli oneri in carico all’Amministrazione aumenteranno necessariamente, il mantenimento del servizio pubblico sul territorio lughese e per tutta la Bassa Romagna rappresenta una priorità – sottolinea la prima cittadina -. Dobbiamo però essere consapevoli che la convivenza con un cantiere di questa portata non sarà semplice, dovremo affrontare i disagi che ne conseguiranno per almeno due anni. Alla luce del confronto con le associazioni sportive, da noi coinvolte in questi mesi, siamo fiduciosi che tutti ci impegneremo al massimo per trovare soluzioni rapide e proficue ai problemi che inevitabilmente si presenteranno».

«I lavori, indispensabili per il pieno ripristino delle funzionalità della piscina (la cui struttura risale al 1973) soprattutto per impianti, solai e organizzazione interna, non sono più rinviabili – afferma il vicesindaco Luigi Pezzi, delegato allo Sport -. L’avvio dei lavori è previsto nell’autunno 2025: per prima cosa sarà realizzata la nuova struttura atta a ospitare i nuovi impianti di filtrazione; seguiranno quindi i lavori di ammodernamento della struttura, ovvero la realizzazione delle nuove centrali termica e idrica, la posa delle nuove tubature, il nuovo impianto di climatizzazione, il potenziamento della linea elettrica, la coibentazione degli spazi e poi a seguire altri lavori fino ai piani vasca e agli spogliatoi».

Il costo dell’intervento sarà di oltre 4,6 milioni di euro, di cui circa 100mila euro per la progettazione; l’investimento è interamente a carico del Comune di Lugo.

In questi giorni sarà inoltre pubblicato il nuovo bando di gestione dell’impianto da aggiudicare per il mese di settembre, nel quale è stata inserita un’importante clausola sociale a tutela dei dipendenti. A bando vengono messi piscina estiva e invernale, stadio con tutte le sue strutture e ristorante Zia Pop, tutti parte dello stesso complesso. La concessione avrà la durata di sette anni, dal 15 settembre 2025 al 31 agosto 2032. È previsto un contributo annuo da parte del Comune di Lugo di 60mila euro più Iva e resta a carico dell’Amministrazione la manutenzione straordinaria delle strutture. Tra le tante novità, c’è anche la possibilità di individuare sponsor per i vari impianti.

Il bando sarà pubblicato dal 13 giugno al 14 luglio 2025; il capitolato sarà disponibile al link ; il capitolato sarà disponibile al link www.labassaromagna.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti

La piscina comunale di Lugo registra in un anno oltre duemila utenti unici (furono 2210 nel 2022), di cui circa il 17% provenienti da territori fuori dalla Bassa Romagna. Vengono da Alfonsine il 3,3% degli utenti, il 14,8% da Bagnacavallo, il 2,9% da Bagnara di Romagna, il 2,6% da Conselice, l’8,5% da Cotignola, il 6,7% da Fusignano, il 7,1% da Massa Lombarda, il 3,5% da Sant’Agata sul Santerno. Sono lughesi il 33,8% degli utenti.

Le presenze sono invece circa 130mila all’anno, con una media giornaliera di circa 360 accessi nel periodo invernale e circa 410 nella stagione estiva.