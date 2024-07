Saranno quattro le serate che nel 2024 animeranno il centro storico di Lugo con la programmazione dei tradizionali Mercoledì sotto le stelle: il 3, 10, 24 e 31 luglio. Ancora una volta si preannunciano serate ricche di iniziative e occasioni di ritrovo; tra le novità di quest’anno, un coinvolgimento maggiore delle società sportive, che troveranno spazio in piazza Cavour, sul lato esterno del Pavaglione, mentre in piazza Trisi verranno allestiti mercatini che occuperanno anche corso Garibaldi e via Baracca.

Via Baracca sarà sempre sede dei mercatini dei bambini insieme a piccoli concerti e dj set. Il museo Baracca sarà aperto gratuitamente, come sempre, con serate speciali dalle 20.30.

Sul monumento Baracca troveranno spazio i grandi spettacoli, oltre all’associazione faentina Rumore di fondo che il 24 luglio proporrà un contest musicale di voci femminili emergenti. Il 31 luglio sempre sul monumento Baracca concerto finale dei The Cadillac, in collaborazione con Anffas, che proporranno rock’n’roll e boogie.

Dentro al Pavaglione spazio ai bambini con l’organizzazione degli eventi affidata alla biblioteca «Fabrizio Trisi» e alla cooperativa Kaleidos che porterà in piazza i giochi di Lugo in Lugo, progetto che nell’inverno ha riscosso grande successo nelle aree verdi e che sta proseguendo tuttora.

In occasione dei saldi estivi, il 10 luglio, i negozi del centro usciranno «sotto le stelle» per un evento nel Pavaglione.

In piazza Savonarola, ribattezzata «Piazza dell’ascolto», l’orchestra La Corelli organizzerà spettacoli musicali e un appuntamento speciale di jazz il 24 luglio nel Pavaglione. In largo della Repubblica si ballerà insieme con «Largo alle danze».

Come sempre gli artisti di strada, le associazioni, il mago Cristian e tanto altro in collaborazione con il consorzio InBassaRomagna.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, nelle serate dei Mercoledì sotto le stelle saranno apportate modifiche alla viabilità del centro, che saranno opportunamente segnalate.

Per la prima serata, mercoledì 3 luglio dalle 20.30 saggio dei corsi di danza sul monumento di Baracca, a cura di Centro studi danza di Lugo.

Sempre dalle 20.30, nell’area verde davanti alla Rocca, Balance bike time con sei biciclette senza pedali e pista con salite e discese per bimbi da 18 mesi a 4 anni e Playmobil Play (da 2 a 6/8 anni) con quattro postazioni dove giocare a costruire e inventare con Playmobil (spazio a cura di Sogno del Bambino).

In largo della Repubblica il chiosco «A la mi manira» con piadine, cappelletti e goloserie di Franzoni dolciumi e spazio alle associazioni del territorio.

In largo Calderoni dalle 21 balli folk romagnoli, boogie, fruste e coreografici a cura di Formazione danze Romagna.

In piazza Trisi alle 20.30 spettacolo itinerante dell’artista di strada Rufino Clown e alle 21 spettacolo «Sotto la tenda» a cura di Cicogne Teatro: i bambini incontreranno personaggi magici, raggiungendo paesi lontani, montagne e deserti e avventure imprevedibili.

In piazza Savonarola alle 21 «Happy Birthday Gioachino!». spettacolo che combina le composizioni di Gioachino Rossini con l’arte teatrale, con l’attore lughese Paolo Parmiani nei panni di Rossini. Accompagnamento a cura del quintetto di fiati de La Corelli (Massimo Ghetti, flauto; Ilaria De Maximy, oboe; Nicholas Gelli, clarinetto; Paolo Rosetti, fagotto; Luca Gatti, corno).

In via Baracca mercatini dei bimbi e dalle 20.30 laboratorio di manipolazione dell’argilla con Vittoria Guazzolini; esposizione di moto e dj set. Sarà presente un punto ristoro a cura di Nella e Louise, con succhi di frutta e piccole leccornie.

In via Codazzi e corso Garibaldi mercatini degli hobbisti, dalle 21 l’artista di strada Nanouk con lo spettacolo «Laurent Tatù» e punto ristoro con «Mani in pasta» (prenotazione consigliata allo 0545 1895103).

In piazza Trisi «Gin e piatti dal mondo» a cura de Il Boario cafè & bistrò e Gallamini piante e fiori, con accompagnamento musicale di dj locali: parte del ricavato verrà devoluto all’’associazione Tba, un’organizzazione non profit a sostegno della ricerca e delle persone affette da malattie neurodegenerative.

Dalle 21 sotto le logge del Pavaglione giochi di società e da tavolo per il gioco libero, a cura della biblioteca Trisi e giochi in legno e rompicapo a cura di Kaleidos.