Saranno quattro le serate che nell’estate 2025 animeranno il centro storico di Lugo con la programmazione dei tradizionali Mercoledì sotto le stelle il 9, 16, 23 e 30 luglio.

Anche quest’anno si rinnoverà in centro, nel cuore dell’estate, l’appuntamento con quattro serate durante le quali sarà la città, letteralmente, a scendere in piazza e nelle vie del centro, grazie al coinvolgimento di decine di associazioni sportive e di volontariato, comitati, rioni, esercenti e semplici cittadini coinvolti nei mercatini e nelle attività, con il coordinamento del Comune di Lugo e una serie di spettacoli esclusivi in piazza.

Proprio piazza Baracca si riconfermerà il centro nevralgico dei quattro Mercoledì sotto le stelle, con altrettanti spettacoli rivolti a tutta la famiglia. In particolare, il 9 luglio sotto al monumento a Baracca dalle 20.45 è in programma lo spettacolo acrobatico «Gym Show la ginnastica e le sue stelle», a cura di Ginnastica Artistica di Lugo. Mercoledì 16 luglio alle 21 si esibirà Anna Sole, la giovanissima cantante voltanese che ha vinto la 67esima edizione dello Zecchino d’Oro, seguita dallo spettacolo del mago Christian, presentatore della serata, e dalle esibizioni di musical a cura del Centro Studi Danza asd. Il 23 luglio sotto il monumento a Baracca si potranno ammirare i balli pirotecnici di Formazione Romagna Danze, mentre il 30 luglio toccherà ai corsisti del Centro studi danza & fitness.

Per ciascuno dei Mercoledì sotto le stelle, sotto il loggiato del Credit Agricole in piazza Baracca sarà allestito l’angolo di Officina Fotografica, per rendere indelebile il ricordo delle serate estive, mentre il Palazzo Cassa di Risparmio della Fondazione del Monte aprirà in serale la mostra collettiva «Costellazioni» (ad eccezione del 30 luglio). Nei primi due Mercoledì sarà visitabile in serale, dalle 20 alle 22.30, anche la mostra «Carte Ferite, Carte Medicate» di Denis Riva, allestita alle Pescherie della Rocca.

Inoltre, nella serata di mercoledì 9 luglio dalle 19 alle 23.30 saranno aperte al pubblico anche la chiesa di Sant’Onofrio e la ex Farmacia dell’Ospedale Vecchio, parte del patrimonio artistico del’Ausl Romagna.

Il Pavaglione ricoprirà un ruolo di primo piano tutte e quattro le serate, con un’area gestita dalla biblioteca Trisi e dedicata per ogni mercoledì (a parte il 23 luglio) alla «Game Night», con giochi di società per tutti i gusti. La serata del 16 luglio vedrà anche la partecipazione e collaborazione dell’associazione ludica bolognese Games on board.

Sempre al Pavaglione, una delle grandi novità di quest’anno riguarda poi l’area delle «Logge del Benessere e dei Nuovi sapori», con degustazioni e vendita di prodotti locali a cura di Romagnamore ed Erboristeria Clorofilla, incontri divulgativi e un salottino dedicato al nutrizionismo, agli operatori olistici e alle piante curative.

Ogni mercoledì, inoltre, nel centro del quadriportico, sono previste esibizioni musicali di band emergenti. Da segnalare i concerti dei Whimisticle Bees mercoledì 9, della cover-band Rotattada il 16 luglio e dei Jam Republic, con la loro proposta jazz-fusion, il 23.

I Mercoledì sotto le stelle sono poi, per antonomasia, sinonimo stesso di mercatini, dei bambini e degli hobbisti, che faranno bella mostra di sé lungo le principali arterie del centro: via Baracca, via Codazzi e corso Garibaldi.

In particolare il mercatino dei bimbi si animerà ogni mercoledì alle 20 in via Baracca, insieme a a una sezione dedicata agli hobbisti. Sarà sempre attivo il punto beverage al Chicco d’oro Caffè e lo street food al Gingerino. Inoltre, sempre in via Baracca ci sarà ogni settimana un dj-set esclusivo, a partire da mercoledì 9 con la serata vinyl only a cura di 12 Pollici social club Aps.

Il museo Baracca sarà aperto dalle 20.30 a ingresso gratuito e ogni mercoledì un rione di Lugo allestirà una propria mostra, a partire dal De’ Brozzi che sarà protagonista il 9 luglio, seguito da Cento il 16, dal Ghetto il 23 e da Madonna delle Stuoie il 30.

I mercatini degli hobbisti troveranno spazio anche lungo via Codazzi e corso Garibaldi, dove sarà attivo il punto ristoro di «Mani in pasta», mentre Lorenzo Nanouk Testardi si esibirà in uno spettacolo comico diverso ogni settimana.

Uno spazio completamente dedicato ai più piccoli, tra animazioni e narrazioni, prenderà vita invece in piazza Savonarola. Si tratta della «Piazza dell’ascolto», dove sono in programma le letture al chiaro di luna di Alfonso Cuccurullo il 9 luglio, le avventure letterarie di Matteo Razzini e della biblioteca Trisi il 16, i burattini del Teatro del Delta il 23 e lo spettacolo «Stretta è la soglia, larga è la via», con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, il 30.

Sempre per le famiglie, sono riconfermati i gonfiabili in piazza dei Martiri, spazio centralissimo che ospiterà anche una mostra statica a cura di Lattuga Auto (che ha sostenuto con un contributo l’intera iniziativa), nonché la «Rolly Farm» del Sogno del bambino, una pista a tema «fattoria» con trattori a pedali e ruspe di varie dimensioni, per tre mercoledì.

Associazioni sportive, di volontariato e street food saranno protagoniste negli altri spazi coinvolti dai Mercoledì sotto le stelle. In particolare largo della Repubblica ospiterà gli stand delle associazioni di volontariato, diversi food truck, giochi di legno di una volta e un punto ludico a cura di Ludobus (9, 16 e 23 luglio) ed Elastica Teatro (il 30 luglio).

In Piazza Trisi e piazza Cavour troveranno invece spazio i punti informativi e le esibizioni delle numerose società sportive di Lugo e dintorni, con un punto drink a cura di «A me mi».

«I Mercoledì sotto le stelle portano letteralmente la città in centro, nelle vie e nelle piazze – commenta l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato -. Per quattro serate dense di eventi, di colori e di sapori, buona parte delle realtà associative, commerciali, produttive, culturali ed educative che animano Lugo tutto l’anno si ritrovano a pochi metri di distanza, per rinnovare l’appuntamento con i cittadini e presentare le proprie attività, in un momento di festa per l’intera comunità. Il fatto che le associazioni siano sempre in grande numero ci riempie di orgoglio e ci aiuta a progettare insieme il futuro di Lugo. I Mercoledì sotto le stelle sono sempre attenti all’evoluzione della società; per questo abbiamo accolto con favore l’introduzione di novità come le Logge del benessere, i numerosi punti gastronomici e le tante iniziative pensate per i bambini e organizzate con il fondamentale supporto della biblioteca Trisi. Le capacità attrattive di queste serate estive, anche nei confronti di un pubblico che viene da fuori Lugo, sono note e consolidate. Non di meno, ci fa piacere che le iniziative siano in crescita, perché questo testimonia la vitalità dellacittà. E il Comune è in prima linea per sostenere lo spirito d’iniziativa».

La viabilità del centro, nelle serate del 9, 16, 23 e 30 luglio, subirà modifiche dalle 18 alle 2. In particolare sarà imposto il divieto di circolazione in tutte le strade coinvolte dagli eventi e ci saranno numerose variazioni, come sensi vietati e obblighi di svolta, opportunamente segnalate.