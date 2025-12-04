Il Comune di Lugo ha ottenuto un contributo di oltre 600mila euro dal bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile, che permetterà di riqualificare una porzione significativa della viabilità cittadina interessando via Brunelli, via Corelli, via Fratelli Malerbi, via Canaletto e via De Brozzi.

A partire dal 9 dicembre prenderanno il via i primi lavori con l’abbattimento degli alberi nel tratto di via Brunelli compreso tra viale Marconi e il corsello ciclopedonale.

L’intervento si rende necessario per consentire a Hera il rifacimento dei sottoservizi e realizzare una nuova conformazione stradale che garantirà percorsi ciclabili e pedonali adeguati e accessibili, rispondendo in particolare alle esigenze degli studenti che frequentano gli istituti scolastici della zona.

Al termine dei lavori saranno messe a dimora nuove alberature, conformemente alla nuova viabilità della strada.

Durante i lavori sarà sempre consentito l’accesso ai residenti, ma sarà vietata la sosta lungo la strada