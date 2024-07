L’autore dialogherà con Cinzia Filippi dell’associazione faentina Music Academy – Area 51 per raccontare al pubblico la prima avventura di Manolo Moretti, ex sovrintendente della Polizia penitenziaria diventato pizzaiolo per scelta, ma detective suo malgrado.

Per Cavina si tratta del terzo romanzo pubblicato con la Bompiani, testimone di un periodo prolifico che l’ha visto passare dall’acclamato e intimo La parola papà a Il ragazzo sbagliato, scritto con Giada Borgatti e uscito in libreria il giorno stesso dell’alluvione.

Nonostante gli elementi di novità, come l’ambientazione in riviera e il genere del giallo con tanto di fatto di sangue, indagini e colpi di scena, L’ananas no si preannuncia un libro pienamente «alla Cavina»; e i tanti lettori appassionati dello scrittore casolano vi ritroveranno molto del suo stile e del suo linguaggio.

Cristiano Cavina è nato a Casola Valsenio nel 1974. Ha lavorato come pizzaiolo per oltre vent’anni e, con il primo romanzo pubblicato nel 2003, ha scoperto la sua vena letteraria facendola diventare una professione.

L’incontro è promosso dalla biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo in collaborazione con Music Academy – Area 51.