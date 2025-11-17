Si è svolta nella mattinata di sabato 15 novembre la seconda giornata di studi su Gregorio Ricci Curbastro nell’aula magna del liceo di Lugo, nel centenario della scomparsa.

Il convegno è stato aperto dal dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, che ha percorso la vita di Ricci Curbastro, matematico al quale è intitolato il liceo scientifico di Lugo, ringraziando per l’organizzazione i docenti Bruno Conti e Franco Fasano.

Mirella Manaresi, già professoressa ordinaria presso il dipartimento di matematica dell’Università di Bologna che ha percorso la storia della matematica italiana dal Rinascimento a Ricci Curbastro e Maria Giulia Lugaresi, professore associato presso il dipartimento di matematica e informatica dell’Università di Ferrara, che ha illustrato l’impegno pubblico di Gregorio Ricci Curbastro come consigliere comunale e il suo contributo come consulente idraulico nel lughese e zone limitrofe, con riferimenti al percorso storico che portò alla realizzazione del canale Destra Reno per la bonifica solo all’inizio del ‘900 quando i quattro consorzi di bonifica allora esistenti nella provincia di Ravenna (Zaniolo, Buonacquisto, Canal Vela e Fosso Vecchio), furono riuniti in un unico Consorzio di bonifica della bassa Romagna ravennate, con sede a Lugo nel palazzo dove tuttora ha la sede, in piazza Savonarola.

A seguire, gli interventi di Carlo Mantegazza, professore ordinario presso il dipartimento di matematica e applicazione dell’Università di Napoli Federico II, dal titolo «Perelman, il flusso di Ricci e la congettura di Poincaré» e di Alessandro Nagar, primo ricercatore della Sezione Infn di Torino, con «Dal calcolo differenziale assoluto di Ricci e Levi-Civita alla relatività generale di Einstein e alle onde gravitazionali».

I saluti dell’Amministrazione sono stati portati dall’assessora Daniela Geminiani, la quale ha ricordato che Ricci Curbastro riposa nel cimitero monumentale di Lugo, recentemente arricchito con cartellonistica per valorizzare il patrimonio storico e artistico del luogo, compreso il sepolcro del matematico lughese; presente infine la consigliera comunale Maria Carolina Dacome.