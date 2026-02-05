Nei giorni scorsi la direzione del museo «Francesco Baracca» di Lugo ha ospitato i referenti delle associazioni locali che si occupano di persone con disabilità, per avviare un confronto sulle possibili migliorie all’accessibilità della struttura, in vista del centenario il prossimo 16 giugno.

Presenti all’incontro i referenti delle associazioni Consulta del volontariato, Aice (associazione italiana contro l’epilessia), Acla – Associazione Audiolesi, associazione Penso – Per non soffrire, Anffas e associazione Alzheimer.

Nelle scorse settimane è stato completato un adeguamento del sito web del museo Francesco Baracca, rendendolo accessibile in conformità alle direttive europee in materia di accessibilità digitale.

Il lavoro ha portato a riflettere più in generale sul tema dell’accessibilità dei luoghi della cultura, non solo dal punto di vista digitale, ma anche fisico, comunicativo e relazionale, anche sulla scorta dei livelli uniformi di qualità dei musei e delle sollecitazioni della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è quello di raccogliere punti di vista ed esperienze e avviare un dialogo su possibili azioni future condivise.