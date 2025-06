Luglio al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si apre con un ciclo di appuntamenti gratuiti. Tre domeniche, tre viaggi nella biodiversità, tra ali vibranti, profumi di fiori melliferi e il ronzio operoso di chi lavora nell’ombra per la vita del nostro pianeta.

Domenica 13 luglio alle ore 10, il Giardino si animerà con”Un giardino di insetti”, una visita guidata in compagnia dell’esperto del Museo di Scienze Naturali ravennate “NatuRa”. Si entrerà nel microcosmo brulicante degli invertebrati che abitano il Giardino e i boschi circostanti: dalle farfalle estive ai pronubi, fino agli ospiti più rari e affascinanti come la cimice a strisce o lo stercorario. Sarà l’occasione per scoprire, passo dopo passo, come coleotteri, imenotteri e ditteri contribuiscano in modo essenziale all’equilibrio naturale, in un gioco di forme, colori e funzioni che racconta la vita stessa.

Domenica 20 luglio alle ore 10 sarà la volta di”Farfalle da giardino”, un’esperienza sensoriale e scientifica guidata dall’esperto della Casa delle Farfalle di Milano Marittima. Un itinerario che intreccia bellezza e conoscenza, tra fiori e le creature alate che li frequentano, per comprendere il legame profondo tra le piante e questi delicati impollinatori. Le farfalle, osservate nel loro ambiente naturale, diventeranno il filo conduttore di un racconto sorprendente fatto di metamorfosi, sopravvivenza e armonia con l’ecosistema.



Infine,domenica 27 luglio alle ore 10, il Giardino si trasformerà in un vero e proprio scrigno naturale con “Il tesoro del giardino”, una visita dedicata al mondo delle api e delle piante mellifere. Il percorso condurrà i partecipanti lungo il gradone riservato a queste piante preziose, osservando da vicino il lavoro incessante delle api bottinatrici e la loro affascinante “danza” comunicativa. A concludere l’esperienza, una degustazione di mieli locali permetterà di assaporare la dolcezza autentica del territorio, racchiusa in ogni cucchiaio di quel nettare d’oro che racconta storie di fiori, stagioni e biodiversità.

Ogni appuntamento è gratuito e rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella natura con occhi nuovi, guidati dalla competenza degli esperti e dalla bellezza silenziosa del Giardino delle Erbe.

È consigliata la prenotazione, dal sito della Cooperativa Atlantide.