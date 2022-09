Nuova tragedia della strada, un incidente mortale nel pomeriggio di sabato a Sasso Morelli, nell’imolese. A perdere la vita un uomo di 45 anni originario di Lugo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17, in via Sguazzaloca, all’altezza dell’incrocio con Fornace Guerrino.

L’uomo, in sella ad uno scooter, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo nel fosso a lato della carreggiata.

Nel luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118 con ambulanza ed automedica e i Vigili del Fuoco a supporto, ma tutti gli sforzi per salvare la vita al 45enne sono risultati inutili.

La ricostruzione dell’incidente è al vaglio delle indagini dei Carabinieri di Imola. Non è chiaro infatti cos’abbia portato l’uomo a perdere il controllo del veicolo.